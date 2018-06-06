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Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

Geliştirme çalışmalarına devam eden Savunma Sanayii, Dost Düşman Tanıma ve Tanıtma Sistemi'nin tamamen yerli ve milli olacağını duyurdu.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 01:14..
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Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Dost Düşman Tanıma ve Tanıtma Siste hakkında "Sistemimiz artık tamamen yerli ve milli olacak" açıklamasında bulundu.

Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

450 KM'YE KADAR SORGULAYACAK

Harekatlarda hayati önem taşıyan Dost Düşman Tanıma ve Tanıtma Sistemi için resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; "Askeri harekatlarda hayati önem taşıyan Dost Düşman Tanıma ve Tanıtma Sistemimiz artık tamamen yerli ve milli olacak. Yerli sistem sayesinde 450 km'ye kadar dost düşman sorgulaması yapılabilecek." ifadelerine yer verildi.

Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

TÜRKİYE 5 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kritik ihtiyaçlarından Dost Düşman Tanıma ve Tanıtma Sistemi, yerli ve milli imkanlarla ASELSAN tarafından üretildi ve bugun yapılan imza töreni ile sözleşme imzalandı.

Proje kapsamında toplamda 699 sistem geliştirilerek teslim edilecek. Türkiye, elde edilecek yeteneklerle dünyada bu sistemleri üreten 5 ülkeden biri olacak.

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