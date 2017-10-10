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Dove'dan ırkçı reklam

Ünlü kozmetik markası Dove yaptığı bir reklam filmi ile büyük tepki topladı. Firmanın reklamı ırkçılıkla yorumlandı.

10.10.2017 - 09:42
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Bir kozmetik firması olan Dove yaptığı reklam filmi ile büyük tepki çekti. Krem için çekilen reklam filminde kadının yüzüne krem sürdükten sonra beyazladığı, bambaşka bir kimliğe büründüğü görülüyor.

Dove'dan ırkçı reklam

REKLAMA IRKÇILIK TEPKİSİ

Reklamın televizyonlar ve internet üzerinden yayınlanmasının hemen ardından  izleyiciler büyük tepki gösterdi. Görüntüdeki siyahi kadının birden beyazlaşmasını ırkçılık olarak yorumlayan izleyenler sosyal medya üzerinden ünlü firmayı topa tuttu.

Irkçılık suçlamalarının hedefindeki Dove hakkında suç duyurusu başlatmak için çeşitli kampanyalar oluşturan gruplar, kozmetik devini eleştirilerin odağı haline getirdi.

Dove'dan ırkçı reklam

DOVE'DAN AÇIKLAMA

Irkçılık tartışmalarının odağında geçen iki günün ardından Dove'dan açıklama geldi. Dikkatsizlik sonucu yaptıkları bu hatayı kabul ettiğini duyuran firma, amaçlarının ırkçılık değil, ayrım gözetmeksizin herkese hitap ettiklerini göstermek olduğunu belirtti. Dove ayrıca yaptıkları hatadan dolayı özür diledi.

Ünlü kozmetik firması daha önce de ırkçı içerikli "öncesi" ve "sonrası" reklamları yayınlamış, krem kullananları siyahi kadını sonrasında beyaz olarak göstermişti. Firma daha sonra ırkçılık tepkileri gelince çalıştıkları reklam birimi ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.

Dove'dan ırkçı reklam

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