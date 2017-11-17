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Döviz bürosu çalışanının gasp senaryosu polise takıldı

Fatih'te bir döviz bürosundan para çalınması olayıyla ilgili, iş yeri çalışanı ile kendisine yardım eden arkadaşı tutuklandı.

17.11.2017 - 14:18
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CENAZE

16 Ekim'de Taya Hatun Mahallesi Tığcılar Sokak'taki döviz bürosuna gelen silahlı 2 kişi, iş yeri çalışanı Ali Okan H.'yi silahla tehdit ederek 265 bin dolar, 5 bin avro ile 30 bin lirayı gasp edip kaçtı.

Ali Okan H'nin polisi arayarak durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

PARALARI SAYARKEN 2 KİŞİ GELDİ...

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Ali Okan H.'nin döviz bürosunda yalnız olduğu sırada paraları sayarken 2 kişinin geldiğini, birinin silahla tehdit ettiğini, diğerinin de paraları çantaya koyduktan sonra kaçtıklarını belirledi.

Görüntülerde, zanlıların ve çalışanın rahat hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, detaylı çalışma başlattı.

PLAN ORTAYA ÇIKTI

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüpheli Dursun S'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Dursun S, emniyetteki ifadesinde, Ali Okan H.'yi tanıdığını, olaydan bir gün önce buluşarak plan yaptıklarını itiraf etti.

Bunun üzerine Ali Okan H, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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