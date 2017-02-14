Dövizde son durum

Gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan risk iştahı ve TCMB'nin para politikasında sıkı duruşunu devam ettirmesi ile dolar/TL yaklaşık 5 haftanın en düşük seviyesi olan 3.65'in altını test etti.

Dün akşam piyasa kapanış saatlerinde 3.68 civarında olan dolar/TL bu sabah güne 3.66 civarında başladı.

Kur gün içinde en düşük 3.6497 seciyesini test ettikten sonra 3.6528 seviyesinde işlem görüyor.

Euro da buna bağlık olarak 3.8847 seviyesine kadar geriledi.

FED BAŞKANI'NIN KONUŞMASI BEKLENİYOR

Küresel piyasalarda ise gelişmekte olan ülke para birimlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Kongre'de yapacağı konuşma bekleniyor.