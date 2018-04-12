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Dövizdeki hareketliliği savaş riski tetikledi

Amerika ile Rusya arasındaki gerilimin son günlerde iyice artması piyasaları da etkiledi.

Haber Merkezi | 12.04.2018 - 09:38..
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Dövizdeki hareketliliği savaş riski tetikledi

Suriye'de Esad'ın kimyasal silah kullandığı iddiaları bölgedeki gerginliği tırmandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye askeri operasyon sinyallerini verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Suriye'deki olası savaşta Amerika'nın karşısında duracağını açık bir şekilde ifade etti.

İki ülke arasında yaşanan gerilime bazı Avrupa ülkeleri de katılınca, dövizde hareketlilik yaşanmaya başladı.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR

Dolar ve Euro, Türk Lirası karşısında tarihi rekorlarını tazelerken; yaşanan dalgalanmalar Bloomberg HT canlı yayınında değerlendirildi.

Grafikler üzerinden yapılan değerlendirmelerde, Dolar'ın yükselmesindeki sebebin tamamen jeopolitik olduğu ifade edildi.

Yatırım Bülteni adlı programda, Dolar'ın sadece Türk Lirası karşısında değil Rus Rublesi karşısında da yükseldiğine dikkat çekildi.

Dövizdeki hareketliliği savaş riski tetikledi VİDEO

"TAMAMEN JEOPOLİTİK KAYNAKLI..."

Programın yorumcusu, "Bu yükselişe bakıldığında, ne kadar açıklayabilecek etken var.. Aslında yok. Bu tamamen jeopolitik tansiyon kaynaklı." dedi.

Dövizdeki hareketliliği savaş riski tetikledi

"DERS OLARAK OKUTULACAK GRAFİK"

Moderatör ise bu yorum üzerine; "Sen bunu ders olarak okutabilirsin bence. Çok tarihsel bir grafik bu. Jeopolitik riskin fiyatlaması nasıl olur sorusunun yanıtı işte burada karşımıza çıkıyor." dedi.

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