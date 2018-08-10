Dövmecide yaşayan iguana çevrede maskot oldu

Mersin'de dövmeci olan Serhat Atakur'un iş yerinde beslediği Abuzer isimli iguanası insanların ilgi odağı oldu.

3 YILDIR DÖVMECİDE YAŞIYOR

1 metre 10 santimetre boyunda olan iguanayı Latin Amerika'dan yeni doğduğunda getiren Serhat Atakur, iguananın çevrede maskot haline geldiğini söyledi. 3 kilo ağırlığa sahip olan iguana günün belirli saatlerinde güneşlendirilip, günde iki kez duş alıyor. Tropikal meyvelerle beslenen iguana, 3 yıldır Serhat Atakur'un dövmeci dükkanında duruyor.

"ET YEMİYOR"

13 yıldır dövmecilik yaptığını söyleyen Serhat Atakur, Abuzer ismini koydukları iguananın kendileriyle birlikte yaşadığını belirterek, "İş yerimizin logosu olduğu için dükkanda da iguana beslemeye karar verdik. Birde herkesin beslememesi de önemli bir etken oldu. Latin Amerika'dan geldi. 3 yıldır besliyoruz. Abuzer hayatından yerinden, yuvasından çok memnun. Uyumayı çok seviyor. Yeşillik ve tropikal meyvelerle besleniyor. Çok fazla su içmiyor. Et yemiyor" dedi.

"ABUZER SAYESİNDE ÇOK MÜŞTERİ KAZANDIK"

Abuzer'i gören müşteri ve vatandaşların dikkatini çektiğini vurgulayan Atakur, "Abuzer dükkanda rahatça geziyor. Üstümüze çıkıyor, başımıza çıkıyor. Özellikle müşterilerin çok dikkatini çekiyor. Mesela bazen vitrinde duruyor, yolda görenler şaşırıp direk fotoğraf çektirmek istiyor. Özellikle çocukların büyük ilgisi oluyor. Abuzer sayesinde çok müşteri kazandık ama bazı müşterilerimiz de çok korktu. 'Onu çıkarın yoksa girmeyiz' diyenler oldu. Fakat biz Abuzer'i çıkartmadık. Çevredeki esnaflar da çok seviyor Abuzer'i. Güneşlendirmeye çıkardığımızda komşularımız seviyor. Fotoğraf çektiriyorlar" dedi.

"BAKIMI ÇOK ZOR OLUYOR"

Bakımında zorlandığını dile getiren Atakur, "Abuzer şuan 3 yaşında. Kışın yemek yemiyor. Kendi elimizle şırıngayla destek mamalar vererek besliyoruz. Günde 2-3 defa duş aldırıyoruz. UV ışınları var. Yani bakımı kolay değil. Kabuk atma dönemi var. Yılda 2-3 defa komple kabuğunu değiştiriyor. O dönemlerde çok stresli oluyor. Tırnaklarını kestiriyoruz. Bakımları yapılıyor" ifadelerini kullandı.

İş yerinde beslenen iguana ilgi odağı oldu - VİDEO