Dövüştürülen 6 horoza el konuldu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Direkli Mahallesi’nde horoz dövüştürülen bir mekana baskın düzenledi.

6 HOROZA EL KONULDU

Baskında 25 kişi gözaltına alınırken 6 dövüş horozu, 6 numaratör, kurmalı saat, zımpara ve bir adet teraziye el konuldu.

5 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Horozlar bakımları yapılmak üzere belediye yetkililerine teslim edilirken gözaltı işlemlerinin ardından serbest bırakılan şahıslara toplamda 5 bin 675 Türk Lirası para cezası kesildi.

Ayrıca horoz sahibi 4 kişiye 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılırken, bir şahsa ise kumar için yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.