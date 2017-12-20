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Dövüştürülen 6 horoza el konuldu

Şanlıurfa'da horoz dövüştürülen bir mekana yapılan polis baskınında 25 kişiye para cezası kesildi, 6 horoza ise el konuldu.

İHA | 20.12.2017 - 17:09..
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Direkli Mahallesi’nde horoz dövüştürülen bir mekana baskın düzenledi.

6 HOROZA EL KONULDU

Baskında 25 kişi gözaltına alınırken 6 dövüş horozu, 6 numaratör, kurmalı saat, zımpara ve bir adet teraziye el konuldu.

Dövüştürülen 6 horoza el konuldu

5 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Horozlar bakımları yapılmak üzere belediye yetkililerine teslim edilirken gözaltı işlemlerinin ardından serbest bırakılan şahıslara toplamda 5 bin 675 Türk Lirası para cezası kesildi.

Dövüştürülen 6 horoza el konuldu

Ayrıca horoz sahibi 4 kişiye 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılırken, bir şahsa ise kumar için yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Dövüştürülen 6 horoza el konuldu



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