Dow Jones'ta ikinci sert düşüş

İki hafta önce kırdığı rekordan yüzde 10 değer kaybeden Dow Jones’ta dünkü kayıp yüzde 4,15’i bulurken endeks günü 23.860.46 puanla tamamladı. Dow Jones böylece yılbaşından buyana kazançlarının tamamını sildi.

ENFLASYON KORKUSU

New York Borsası’nda S&P 500 Endeksi yüzde 3.75, teknoloji ağırlıklı şirket hisselerinin yer aldığı Nasdaq ise yüzde 3.90 geriledi. ABD borsalarının düşme nedeni ise güçlü küresel ekonominin enflasyonu ve faiz oranlarının yükselmesini tetiklemesinden duyulan endişe olarak değerlendiriliyor.