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Dow Jones'ta ikinci sert düşüş

Dünyanın en büyük işlem hacmine sahip Dow Jones, bir hafta içinde ikinci kez 1000 puandan fazla geriledi. Avrupa borsalarında da endeksler sert düşüş yaşadı.

AA | 09.02.2018 - 09:34..
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İki hafta önce kırdığı rekordan yüzde 10 değer kaybeden Dow Jones’ta dünkü kayıp yüzde 4,15’i bulurken endeks günü 23.860.46 puanla tamamladı. Dow Jones böylece yılbaşından buyana kazançlarının tamamını sildi.

Dow Jones'ta ikinci sert düşüş

ENFLASYON KORKUSU

New York Borsası’nda S&P 500 Endeksi yüzde 3.75, teknoloji ağırlıklı şirket hisselerinin yer aldığı Nasdaq ise yüzde 3.90 geriledi. ABD borsalarının düşme nedeni ise güçlü küresel ekonominin enflasyonu ve faiz oranlarının yükselmesini tetiklemesinden duyulan endişe olarak değerlendiriliyor.

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