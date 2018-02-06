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Down Jones Endeksi çok sert düştü

Dow Jones Endeksi, puan bazında tarihteki en sert günlük düşüşünü kaydetti.

AA | 06.02.2018 - 07:20..
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  2. Ekonomi

New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Down Jones Endeksi çok sert düştü

TARİHİ DÜŞÜŞ

Dow Jones Sanayi Endeksi 1.175,21 puan (yüzde 4,60) azalarak 24.345,75 puana geriledi ve puan bazında tarihteki en sert günlük düşüşünü kaydetti.

Standard & Poor's 500 Endeksi 113,19 puan (yüzde 4,10) düşüşle 2.648,94 puandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 273,42 puan (yüzde 3,78) azalarak 6.967,53 puandan günü tamamladı.

BU YILKİ TÜM KAZANÇLARI ERİDİ

Ayrıca, Dow Jones Sanayi ve Standard & Poor's 500 endeksleri bu sene başından elde ettikleri tüm kazançları kaybetmiş oldu.

Endekslerdeki sert düşüş cuma günü ABD'de açıklanan makro ekonomik verilerin faiz artırımı olasılığını yükseltmesiyle başlamıştı.

YÜZDE 7'LİK KAYIP

Son iki işlem gününde Dow Jones Sanayi Endeksinin kaybı yüzde 7'yi bulurken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 6,1 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 5,7 değer kaybetti.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık ayı sonunda yürürlüğe koyduğu vergi indirimi yasasına ve geçen ay şirketlerin olumlu gelen bilançolarına dikkati çekerek, bu nedenle ocak ayında New York borsasının çok hızlı yükseliş kaydettiğini, ancak son iki işlem günündeki düşüşlerin düzeltme ihtiyacından kaynaklandığını belirtti.

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