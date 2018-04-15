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Down sendromlu gencin askerlik hayali gerçek oldu

Tek istediği vatani görevini yerine getirmek olan down sendromlu Numan Eren'in hayali gerçek oldu. Gemlik İlçe Jandarma’da bir gün askerlik yapacak olan Eren'e, yakınları asker eğlencesi düzenlendi.

İHA | 15.04.2018 - 16:20..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşan Numan Eren'in hayali gerçekleştirmek için ailesi, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile görüşerek, bir gün askerlik yapmasını sağladı.

Arkadaşları gibi askere gidecek olan Numan için babası ve mahalleli bir düğün salonunda asker eğlencesi düzenledi.

Down sendromlu gencin askerlik hayali gerçek oldu

ELLERİNE KINA YAKILDI

Düzenlenen eğlenceye Numan’ın sınıf arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda mahalleli katıldı. Eğlencede Numan’ın annesi ellerine kına yaktığı sırada salondaki birçok vatandaş duygusal anlar yaşadı. Numan’a kına yakılırken yanında bulunan down sendromlu sınıf arkadaşı da göz yaşlarını tutamadı ve birbirlerine sarılarak ağladılar.

Down sendromlu gencin askerlik hayali gerçek oldu VİDEO


Down sendromlu gencin askerlik hayali gerçek oldu


"TELEVİZYONDA ŞEHİT HABERLERİNİ GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLÜYOR"

Numan için asker eğlencesini düzenleyen babası Erdal Eren, “Numan evde hep asker ağabeylerini izliyor, televizyonda şehit haberi görünce çok üzülüyor. Hep asker olmak istediğini söyledi, biz de hayalini gerçekleştirmek istedik. Mayıs ayında bir gün asker olarak görev yapacak. Köye gittiğimizde askere gidenlerin eğlencelerinden o da isterdi. Biz de onun için böyle bir şey yaptık.” dedi.

Down sendromlu gencin askerlik hayali gerçek oldu

Down sendromlu gencin askerlik hayali gerçek oldu


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