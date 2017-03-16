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Down sendromlu kadının hava durumu sunma hayali

Fransa’da down sendromu olan bir kadının televizyon kanalında hava durumunu sunma hayali gerçek oldu.

16.03.2017 - 12:52
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Down sendromlu kadının hava durumu sunma hayali

21 yaşındaki Melanie Segard'in bu hayalini gerçekleştirmek için Facebook’ta başlatılan kampanyaya 200 bin kişi destek verdi. Kampanyanın ses getirmesinin ardından Melaine Segard France 2 kanalında hava durumunu sundu.

Toplumda down sendromuna yönelik duyarlılığı artırmayı amaçlayan bir Fransız derneği ‘Melanie yapabilir’ adlı kampanya başlatmıştı.

Down sendromlu kadının hava durumu sunma hayali VİDEO

Down sendromlu kadının hava durumu sunma hayali

Melanie, hava durumunu sunmadan önce kanal çalışanları tarafından 4 günlük eğitim sürecinden geçti.

Down sendromlu kadının hava durumu sunma hayali

OKUMA YAZMA BİLMİYOR

Euronews'in haberine göre; France 2 televizyonu yetkilisi Natalie Rouhuet okuma yazma kabiliyeti olmayan Melanie’nin topluma entegre olmasına yardımcı olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Down sendromlu kadının hava durumu sunma hayali

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