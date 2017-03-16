21 yaşındaki Melanie Segard'in bu hayalini gerçekleştirmek için Facebook’ta başlatılan kampanyaya 200 bin kişi destek verdi. Kampanyanın ses getirmesinin ardından Melaine Segard France 2 kanalında hava durumunu sundu.
Toplumda down sendromuna yönelik duyarlılığı artırmayı amaçlayan bir Fransız derneği ‘Melanie yapabilir’ adlı kampanya başlatmıştı.
Down sendromlu kadının hava durumu sunma hayali VİDEO
Melanie, hava durumunu sunmadan önce kanal çalışanları tarafından 4 günlük eğitim sürecinden geçti.
OKUMA YAZMA BİLMİYOR
Euronews'in haberine göre; France 2 televizyonu yetkilisi Natalie Rouhuet okuma yazma kabiliyeti olmayan Melanie’nin topluma entegre olmasına yardımcı olmayı amaçladıklarını dile getirdi.