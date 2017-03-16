Down sendromlu kadının hava durumu sunma hayali

Hollanda'da Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve beraberindeki diplomatik heyete yapılan skandal uygulama Birleşmiş Milletler'e taşındı.

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Levent Kırca parlamenter sistemin çarpıklığını anlatmıştı

Levent Kırca yaşasaydı hayır derdi, orası kesin de, yaptığı güldürünün bir gün evet propagandasına malzeme olacağını hiç düşünmemiştir.