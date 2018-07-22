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Down Sendromlu Kübra’nın hayali gerçek oldu

Antalya’da yaşayan Down Sendromlu 27 yaşındaki Kübra Gencer’in en büyük hayali telli duvaklı gelin olmaktı. Kübra, yardımseverlerin de desteğiyle hayaline kavuşarak beyaz gelinlik giydi.

İHA | 22.07.2018 - 10:03..
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir araya gelen yardımseverler, 27 yaşındaki Kübra Gencer için günler öncesinden hazırlık yaptılar.

Gencer için bir düğün salonu kiralayan ve beyaz gelinlik alan yardımseverler genç kızın en büyük hayaline kavuşmasına vesile oldular.

MUTLULUĞU YÜZÜNE YANSIDI

Yardımseverler tarafından diktirilen gelinliği giyen Kübra’nın mutluluğu ise yüzünden okundu. Gencer için düğün salonu içerisinde davullu zurnalı tören düzenlendi.

Down Sendromlu Kübra’nın hayali gerçek oldu

Törene davul ve zurna eşliğinde gelen genç kızı mahalleli alkış yağmuruna tuttu. Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Gencer törende duygusal anlar yaşadı.

Down Sendromlu Kübra’nın hayali gerçek oldu

Yardımseverler ve davet edilen kişilerin de katılımı ile Gencer, düğünde doyasıya eğlenerek oynadı. Düğün törenine Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık başta olmak üzere birçok davetli ve vatandaş katıldı.

Down Sendromlu Kübra’nın hayali gerçek oldu

Down Sendromlu Kübra’nın hayali gerçek oldu

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