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Down sendromlu Metin'in emniyet müdürü hayali gerçek oldu

Hayali emniyet müdürü olmak olan down sendromlu 12 yaşındaki Metin isteğine 1 günlüğüne de olsa kavuştu.

18.01.2017 - 14:35
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Tek hayali polislik olan down sendromlu 12 yaşındaki Metin Işık, doğum günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte polis üniforması giyerek emniyet müdürü koltuğuna oturdu.

HAYALİNİ ÖĞRETMENLERİYLE PAYLAŞTI

Belediyenin özel eğitim kurumunda eğitim gören down sendromlu Metin Işık, polis olma hayalini öğretmenleri ile paylaştı. Belediye çalışanları da Metin'in hayallerini gerçeğe dönüştürmek için Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ile beraber özel bir doğum günü etkinliği hazırladı.

Down sendromlu Metin'in hayali gerçek oldu VİDEO

DOĞUM GÜNÜNDE EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU

12'inci yaş gününe polis olarak giren Metin'in mutluluğu herkese duygusal anlar yaşattı. Doğum gününde polis üniforması giyerek Emniyet Müdürü koltuğuna oturan Metin, ekiplere anons geçerek bölgedeki asayiş hakkında bilgi aldı. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesen Metin, ekip otosuna binerek bölgeyi denetledi.

Down sendromlu Metin'in emniyet müdürü hayali gerçek oldu

Down sendromlu Metin'in emniyet müdürü hayali gerçek oldu

Down sendromlu Metin'in emniyet müdürü hayali gerçek oldu

Down sendromlu Metin'in emniyet müdürü hayali gerçek oldu

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