Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesini protesto eden Filistinliler arasında bir de down sendromlu genç vardı. İsrail askerlerinin 16 yaşındaki Muhammed'i darp ederek gözaltına alması dünya basınında tepki çekti.

TÜRKİYE HAREKE GEÇİYOR

Uluslararası Down Sendromu Federayonu Abdullah Tuncay, 16 yaşındaki Muhammed'in gözaltına alınmasını 'insanlık ayıbı' olarak yorumladı.

İsrail askerlerinin vahşeti sonrası harekete geçen Uluslararası Down Sendromu Federayonu, Muhammed'in serbest kalmasını bekliyor.

16 yaşındaki Muhammed serbest kalır kalmaz Türkiye'ye getirilecek. Filistinli Muhammed, Türkiye'ye getirildikten sonra psikolojik ve sosyal destek alacak.

Down sendromlu Muhammed'e Türkiye sahip çıktı VİDEO





Down sendromlu Muhammed'e Türkiye sahip çıktı VİDEO