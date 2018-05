Down Sendromlu yüzücünün başarı hikayesi

Paralimpik yüzme sporcusu olan Kotan, İstanbul Bayrampaşa ilçesinde Ağrılı baba ve Sivaslı bir annenin çocuğu olarak 1990 yılında dünyaya geldi. Doğumundan 1 yıl sonra Çapa'nın verdiği raporda 47 kromozonlu yani 'Down Sendromlu' olduğu ortaya çıktı.

EFSANE OLMAK İSTİYOR

Şu anda 28 yaşında olan ve 'Paralimpik yüzme' dalında bir çok madalyayla, şampiyonluk kazanan Gökhan, efsane olarak hafızalarda yer edinmek istediğini ifade etti. Başta sudan çok korksa da sonradan sudan hiç çıkmak istemeyen Gökhan, 9 yaşındayken yüzme sporuyla tanıştı.

İşte Gökhan Kotan'ın, ailesinin Limitsiz Spor'da yer alan söyleşisi ve başarı dolu hikâyesi:

BAŞTA SUDAN KORKMUŞ

Gökhan Kotan, 45 şampiyonluk ve 92 madalya sahibi down sendromlu bir yüzücü. Yüzme sporuyla 9 yaşında yaz okulunda tanışmış. Başta sudan çok korkmuş, havuza girmek istememiş ama hem ailesi hem de yüzme hocaları onu ikna etmeye başarmış. İlk önce ayaklarını sokmuş havuza daha sonra kendisini. Havuza giriş o giriş… O artık havuzdan çıkmak istemeyen, yüzmede efsane olmak isteyen bir sporcu.

"HERKESE ÖRNEK OLMASI GEREKEN BİR AİLE"

Gökhan ve ailesiyle Keçiören Belediyesi'nin yüzme havuzunda buluşuyoruz. Haftanın dört günü hocası eşliğinde yüzme antrenmanı yapıyor. Antrenman öncesi sohbete başlıyoruz Gökhan ve ailesiyle. Anne babası memur emeklisi. Varını yoğunu Gökhan için adamışlar. Sadece engelli çocuğu olanlara değil herkese örnek olması gereken bir aile.

"1 YIL SONRA DOWN SENDROMLU OLDUĞU ANLAŞILMIŞ"

Gökhan, İstanbul’da doğmuş, doktorların bile onun down sendromlu olduğunu anlaması bir yıl sürmüş. Bebekken sık sık ateşlenip rahatsız oluyormuş. Ailesi doktor doktor, hastane hastane dolaşmış derman aramak için. Sonunda çocuklarının down sendromlu olduğunu söyleyen bir doktor bulmuşlar. Ailenin down sendromu hakkında hiçbir fikri yokmuş.

O günden sonra tüm zamanlarını down sendromu hakkında bilgi bulmak, biricik çocuklarına nasıl yardım edeceklerini öğrenmek için harcamışlar. Bu süreçte bir genetik profesörü ile tanışmışlar. Profesör kendilerine Gökhan’ın daha sağlıklı yaşam sürmesi için mutlaka eğitim alması gerektiğini söylemiş.

YUVADA YAŞANAN ZORLUKLAR

Gökhan üç yaşına geldiğine yuva ile tanışmış. İlk zamanlar yuvada her şey yolunda giderken bir gün babaya bir telefon gelmiş, acil olarak yuvaya gelmesi gerektiği söylenmiş. Apar topar yuvaya giden babaya yuva yetkilisi, Gökhan’ın yuvadan alınmasını istemiş. Bakımı zor bir çocuk olduğunu ve ailelerin ondan rahatsız olduğunu anlatmış. Hatta aileler “hastalığın” kendi çocuklarına bulaşmasından korktuklarını söylemiş.

Okul yılları zorlu geçmiş Gökhan’ın. 10 yuva 8 de okul değiştirmek zorunda kalmış. Bütün bunların nedeni toplumun Gökhan gibileri tanımamaları, onlara “hastalıklı”ymış gibi davranmaları.

Ailesi Gökhan’ı toplum içinden hiçbir zaman uzak tutmamış, bilakis gittikleri her yere onu da götürmüş; onun gibilerin “özürlü”, “hastalıklı” olmadığını, sadece farklı olduğunu anlatmaya çalışmış.

Okul çağı başladığında rehberlik merkezinin yönlendirdiği bir ilkokula başlamış Gökhan. Altı ay devam edebilmiş ancak. Neden hep aynı… “Çocuk bu okula uyum sağlayamıyor, aileler şikâyet ediyor…”

Aile tıpkı ilk zamanlarda doktor doktor hastane hastane gezdikleri gibi bu sefer de Gökhan’a uygun okul bulmak için Eskişehir, Kayseri, il il gezmişler. En sonunda Manisa Salihli’de ona uygun bir okul bulup oraya yerleşmişler. Salihli’de ilk kez tenis ve basketbolla da tanışmış, her iki sporu da çok sevmiş. Tabii bir yandan yüzmeyi de ihmal etmeden.

ANKARA'DA ŞAMPİYONLUK SERÜVENİ BAŞLAMIŞ

Manisa’da beş yıl geçirdikten sonra Gökhan’ın hem daha iyi okullarda okuması hem de yüzmesini geliştirmesi için aile Ankara’ya taşınmaya karar vermiş. Gökhan’ın şampiyonluklara giden serüveni de böylece başlamış.

"DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDUM"

Gökhan kendi başarılarını şöyle anlatıyor: “İl, Bölge, Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarım var. Dünya üçüncüsü oldum. Avrupa Açık deniz şampiyonasında Ölüdeniz’de ikinci oldum. Bu sene tekrar yarışacağım. Toplamda 45 şampiyonluğum, 92 madalyam var.”