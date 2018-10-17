Eskiden akıllı telefonlarla yalnızca metin gönderilirken, artık görüntü, ses, video, belge istenilen her şey gönderilebiliyor. Bu durum aradaki mesafeleri kaldırmış olsa da aslında yan yana olan iki insanın arasına bile büyük duvarlar ördü.

TEKNOLOJİ İNSANLARI UZAKLAŞTIRDI

Teknoloji çağı beklenilenin tersine insanları birbirinden uzaklaştırdı.

Konuya değinen Psikolog Dr. Ali Bayramoğlu’nun paylaşımı ise bunu en net ifade eden uyarı oldu.

Dr. Ali Bayramoğlu'ndan uyarı: Tehlikenin farkında mısın VİDEO

"Teknoloji çok güzel; ama bir sorun var. Hani bu iletişim çağı sınırları kaldıracak, bizi kavuşturacaktı? Doğru, Dünya'nın bir ucuyla görüşüp yıldızlar arası haberleşiyoruz. Ancak, yemek sofrasında, aynı odada, aynı yatakta, yan yanayken, birbirimizden koptuk, uzaklaştık. Televizyonla başladı her şey. Bizi birleştirir sandık; ama sonra neredeyse herkesin bir televizyonu oldu. Ve herkes odasına çekildi. Diziciler bir odaya, maçcılar bir odaya... Koptuk. Sonra bilgisayarlar geldi. Çocuklar odalarına kapandı.

Ardından cep telefonları, yüksek hızlı internet. Hepimizi ele geçirdi. Büyülendik. 7'den 70'e… Konuşup hal hatır sormanın yerini kısa mesajlar aldı önce.

Çok geçmeden sesli harfleri kaybettik. Ardından kelimeler topyekûn gitti elden. Sosyal medyada tüm eski / yeni arkadaşlarımızı bulduk; Ancak aldığı oyun davetlerinin 10’da 1’i kadar kahve daveti alabilen var mı? Neredeyse yok. Şimdi arkanıza yaslanın. Size yaklaşmakta olan bir şeyi göstereceğim.

Videoda, başında demir bir maske (Her tarafı kapalı olduğu için hiçbir şey göremiyor) olan bir çocukla, başına kova geçirilmiş bir hayvan. İkisi de boyunlarını sallayıp duruyorlar. İşte yakın gelecek bu. Tehlikenin farkında mısınız?





Teknoloji bize hizmet edecek bir araçken biz onun aracı olduk. Kimsenin bizim gözümüzü zorla bağlamasına gerek yok artık. Şimdi biz gidiyoruz parasını verip alıyoruz. Gözlerimizi kendimiz bağlıyoruz. Biz onun aracı olduk.

O bizim efendimiz oldu. Biz ise bir körebe.

Şimdi ve burada olmanın dünya ile yeniden temas kurmanın yolu aslında çok açık. Yeniden başlayın. Dokunun, dinleyin, beraber koşturun, düşün, kalkın, hata yapın, paylaşın. Yaşayın. “Bugün değil de bi’ gün” deyip erteliyorsanız.

Tehlikenin farkında mısınız?

Oyunlar nedeniyle 3 canımız varmışçasına rehavetteyiz. Ne var ki, 3 değil, tek canımız var. Şu anda da onu yaşıyoruz.

BŞKAA 1 DNYÜA MMKÜÜN, H3M D3 8U6ÜN!

Sevgiyle, Dr. Ali Bayramoğlu - Klinik Psikolog"