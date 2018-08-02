Dr. Biran Ekici: Diziler estetiğe yöneltiyor

Medikal Estetik Doktoru Biran Ekici,Türk dizilerin uluslararası platformda ilgi odağı olması, Orta Doğu'da yaşayan bir çok insanın Türk oyunculara benzemek için Türk doktorlarının kapısını çaldığını belirtti.

Doktor Biran Ekici, yurt dışında yayınlanan bir çok Türk dizilerinin ve sinema filmlerinin küresel olarak büyük etkisi olduğunu söyleyen Ekici, "Yurt dışında yayınlanan Türk dizilerinin ve sinema filmlerinin tanıtıma çok büyük etkisi var. Türk turizmine büyük katkısının olduğu, son yıllardaki Arap turist sayısının artışından açıkça görünmektedir. Daha önceleri çoğunlukla Avrupa ve kısmen Rusya’dan gelen turistlere karşı bugün Azerbaycan, İran, Türki Cumhuriyetleri ve birçok çeşitli Arap ülkelerinden çok sayıda turistler gelmektedir." dedi.

"EŞLER KISKANÇLIK KAVGALARI YAPIYOR"

Orta Doğu'da dizilerin yayınlanması ile aile içi sorunlar olduğunu belirten Ekinci, "Orta Doğu’da eşler Türkiye’deki bay bayan oyunculara hayranlık duydukları için aralarından kıskançlık kavgaları çıkıyor. Bu sebeple hayran oldukları oyunculara benzeyerek eşlerine daha iyi görünmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

"ÇAREYİ ESTETİKTE BULUYORLAR"

Estetiği çare olarak gördüklerini söyleyip, "Kavgaları da estetik olarak çözüyorlar. Sağlık turizmi ülkemiz de daha yeni olduğunu söyleyebilirim. Gelişmiş ülkeler sağlık konusun da uzun yıllardan beri yaptıkları yatırımlar nedeni ile dünyanın her yerinden hasta çekmekteler. Ülkemizde son 4-5 yıl içerisinde yapılan ciddi sağlık yatırımları ve tanıtım ve çalışmalar oldu." Belirli branşlar da daha fazla olmak üzere sağlık turizmi giderek hızla arttığını vurguladı.

"HEMEN HEMEN TÜM ÜLKELERDEN GELİYORLAR

Sadece Orta Doğu ile sınırlı kalmadığını anlatan Ekici "Bana gelen hastalar genellikle Avrupa’nın hemen hemen bütün ülkeleri İran, Azerbaycan, Kuzey Irak, Bulgaristan, Türki Cumhuriyetler ve Arap ülkelerinden. Fakat İran, Azerbaycan ve Arap ülkelerinden gelenler giderek artmaktadır” açıklamasında bulundu.