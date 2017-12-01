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Dr. Halit Yerebakan'ın kitabı çıktı: 'Hayatın Ritmi'

Doç. Dr. Halit Yerebakan, kalp sağlığının nasıl korunması gerektiği ile ilgili bir kitap yayınladı.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 17:13..
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Kısa sürede TRT 1'in sevilen programlarından biri haline gelen 'Doktor Geldi', seyircisini eğlendirirken önemli bilgiler de veriyor.

Dr. Halit Yerebakan'ın kitabı çıktı: 'Hayatın Ritmi'

'HAYATIN RİTMİ'

Programın sevilen doktoru Doç. Dr. Halit Yerebakan, 'Hayatın Ritmi' adında bir kitap yayınladı.Yerebakan, kitabında, okuyucularına kalp sağlığını korumak için gün boyu neler yapmaları gerektiği ile ilgili bilgiler aktarıyor.

Kitabın konusunu sorduğumuz Yerebakan kitabını şu şekilde açıkladı: "Eğer ilginizi sağlık kitapları çekiyorsa, raflarda yerini alan yeni kitabım ‘Hayatın Ritmi’ni de tercih edebilirsiniz. Konusunu sizlere kısaca anlatmam gerekirse; ülkemizde halen yaklaşık her iki kişiden biri kalp hastalıkları yüzünden hayatını kaybediyor. Kitabım okurlara kalp dostu bir günlük hayatın gereklerini, sağlıklı bir ömür sürmek için bilinmesi gereken anahtar sözcükleri fısıldıyor. Böylece kalbinizi daha yakından tanıyacak ve hayatınızın rutinlerine farklı bir perspektiften bakmaya başlayacaksınız." diye konuştu.

Dr. Halit Yerebakan'ın kitabı çıktı: 'Hayatın Ritmi'

KALBİNİZİ YAKINDAN TANIYIN

Doktor yapılması gerekenleri fısıldarken, aynı zamanda yapılması gerekenler için anahtar sözcükler de fısıldıyor. Bu kitap sayesinde kalbinizi daha yakından tanıyacak ve hayatınızın rutinlerine daha farklı bir perspektiften bakmaya başlayacaksınız.

GELİRİ MEYEV VAKFI'NA BAĞIŞLANACAK

Doç. Dr. Halit Yerebakan, kitabının internet sitesinden satın alınması halinde, gelirinin MEYEV Vakfı'na bağışlanacağını açıkladı.

Dr. Halit Yerebakan'ın kitabı çıktı: 'Hayatın Ritmi'

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