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'Dr. Kıyamet' Faber'den siyahlara yönelik ırkçı söylemler

'Dr. Kıyamet' lakaplı ünlü yatırımcı Marc Faber'in bir yazısında kullandığı ırkçı söylemler büyük tepki çekti.

18.10.2017 - 23:46
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Piyasalarda kötümser tahminleri nedeniyle 'Dr. Kıyamet' lakabı ile bilinen Marc Faber'in yazdığı bir bültende kullandığı ırkçı ifadeler ABD kamuoyunda büyük bir yankı yarattı ve tepki topladı.

"TANRIYA ŞÜKÜR, ABD'DE BEYAZLAR ÇOĞUNLUKTA"

Habertürk'te yer alan habere göre; yayımladığı bültende ABD'de beyaz insanların çoğunlukta olmasının iyi bir şey olduğunu ifade eden Faber, "Tanrıya şükür ABD'de beyaz insanların sayısı siyahlardan fazla. Tersi olsaydı ABD Zimbavye'ye benzerdi. Gerçi günün birinde böyle olacak ama ABD en azından 200 yıl boyunca beyazların çoğunluğu altında ekonomik ve politik olarak ışığı gördü" dedi.

'Dr. Kıyamet' Faber'den siyahlara yönelik ırkçı söylemler

"IRKÇI DEĞİLİM, BU TARİHSEL BİR GERÇEK"

Faber oluşan tepkilerin ardından bir açıklama daha yaptı ve sözlerinin arkasında durdu. Kendisinin ırkçı olmadığını söyleyen Faber, politik olarak doğruluğuna bakmaksızın tarihsel gerçeklere vurgu yapmak istediğini belirtti.

Faber'in bu sözleri, ABD'de büyük bir tepkilere neden oldu.

'Dr. Kıyamet' Faber'den siyahlara yönelik ırkçı söylemler

ŞİRKETLERDEN İSTİFA ETTİ, TV'LER YÜZ ÇEVİRDİ

Kanadalı Varlık firması Sprott'un yönetim kurulundan ayrılmak zorunda kalan Faber, değerli metaller firması Novagold Resources'un yönetiminden de istifa etti.

Faber'in sözlerine televizyon kanallarından da tepki gecikmedi. CNBC, Fox Business ve Bloomberg, Faber'i yayınlarına çıkarmayacaklarını duyurdu.

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