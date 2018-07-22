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Dr. Mehmet Öz: Türk olmasaydım başaramazdım

20 sene önce besinlerin ne kadar mühim olduğunu anlatmaya çalıştığını belirten Dr. Mehmet Öz, ABD'de yakaladığı başarısı Türk oluşuna bağladı.

Haber Merkezi | 22.07.2018 - 08:02..
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Dr. Mehmet Öz: Türk olmasaydım başaramazdım

Dr. Mehmet Öz, başarısındaki sırrı ve Donald Trump’ın spor, sağlık ve beslenmeden sorumlu danışma konseyine dahil olduğu anı anlattı. İstanbul'da Hürriyet'ten İpek İzci'ye konuşan, "Türk olmasaydım başaramazdım" dedi.

"TÜRK OLMASAYDIM GÖNLÜM AÇIK OLMAZDI"

* ABD’de değil Türkiye’de olsaydınız aynı Mehmet Öz olur muydunuz?

- Hayır ama Türk olmasaydım da Mehmet Öz olamazdım. ABD’deki toplum bu yeni sağlık hücumuna hazırdı ama bence Türkiye hazır değildi. 20 sene önce besinlerin ne kadar mühim olduğunu anlatmaya çalıştım. ABD’de 20 yıl önce kinoa yazmayı bile bilmezlerdi. Türk olmasaydım, gönlüm açık olmazdı ve bunu akıl edemezdim.

Dr. Mehmet Öz: Türk olmasaydım başaramazdım

SÖZ HAKKI VERİLMEDEN TRUMP'IN EKİBİNE ALINDI

* ABD Başkanı Donald Trump’ın spor, sağlık ve beslenmeden sorumlu danışma konseyine dahil oldunuz. Siz sevilen, sempatik bir figürsünüz ama Trump pek değil. Birlikte çalışmaya tereddüt etmediniz mi?

- Çok! Çok ettim! Ama o konseyde benim vazifem, çocukları eğitmek. Benim için hangisi daha mühim? Trump’ı batırmak mı çocukları eğitmek mi? Bunu düşündüm. Bir de şu var: İnsanların yüzde 50’sinden fazlası Trump’ı seçti. E biz bir ülkeyiz. Onun için kim seçildiyse onu desteklememiz gerek. Ben sırf istediğim insanlara yardım edersem bencilce olurdu. Ivanka beni aradı, “Sizi bu konseye koymak istiyoruz, halka yarın söyleyeceğiz” diye haber verdi.

* E size söz hakkı verilmemiş...

- Doğru, verilmedi. “Hayır, beni oradan çıkar” desem ayıp olurdu ama mühim olan o değil. ABD’de Healthcorps adında büyük bir vakfım var. Bu vakıfla ülkenin her yerinde çocukları eğitiyoruz. Benim eğitebileceğim, yardım edebileceğim çocuk sayısı çok daha yüksek. Bunu Amerikan hükümetini kullanarak yapmam daha da kuvvetli olacaktı. Başlangıçta bana kızanlar oldu ama sonra “Sizi anlıyoruz” dediler.

Dr. Mehmet Öz: Türk olmasaydım başaramazdım

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