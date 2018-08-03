Dr. Şuayip Birinci Sağlık Bakanı Yardımcısı oldu

Sağlık Bakanlığının bakan yardımcılıklarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı kararına göre, Sağlık Bakanlığının son zamanlarda en çok ses getiren projelerinden biri olarak görülen e-Nabız projesinin mimarı Dr. Şuayip Birinci, Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak atandı.

ŞUAYİP BİRİNCİ KİMDİR

Şuayip Birinci, 1973 yılında Rize'de doğdu. İlk ve orta öğrenim hayatını Rize ve Trabzon'da, üniversite hayatını ise 1998 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

Meslek hayatına Rize'de başlayan Birinci, 2001 yılına kadar sağlık ocağı, 112 Acil ve Rize Devlet Hastanesi’nde görev yaptı.

BAŞHEKİM YARDIMCILIĞI VE İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCILIĞI YAPTI

2001 yılında İstanbul'daki farklı kamu kurumlarında doktorluk yaparken, 2005-2009 yılları arasında İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı, 2009-2012 yılları arasında da İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

2014 YILINDA SAĞLIK BAKANLIĞI MÜŞTEŞAR YARDIMCISI OLDU

2012 yılının Kasım ayında ise Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Genel Sekreteri olarak çalışan Birinci'nin, 2014 yılının Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı Müsteşar yardımcılığa ataması yapıldı.

Şuayip Birinci, 2010 yılında Hastane ve Sağlık Kurumları yönetimi yüksek lisans programını bitirirken ve 2013 yılında da Liderlik ve Küresel Girişimcilik Yüksek Lisans Programını tamamladı.

Birinci'nin 2013 yılında başladığı Sağlık Kurumları Yönetimi doktora programına halen devam ettiği biliniyor.

e-Nabız Hayatınızı Kolaylaştırıyor VİDEO

SAĞLIKTA DEVRİM YARATAN e-NABIZ UYGULAMASI PROJESİ

Şuayip Birinci'nin devrim niteliğindeki projesi e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi, vatandaşlara sunduğu sağlık kayıtlarına 7/24 erişim imkanı ve tüm sağlık kayıtlarının kontrol ve yönetimini bizzat hastaların kendilerine teslim etmesi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kullanıcı sayısı ve özellikleriyle dünyadaki tüm örneklerine fark atan projeye ilgi gün geçtikçe artıyor.