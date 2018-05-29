'Drakula' böcek tespit edilen bahçe karantinaya alındı

Yayıldığı her yerde dalları kurutarak adeta ağaçların ve dalların ölümüne neden olan ve halk arasında ‘Drakula’ olarak bilinen ’Turunçgil Uzun Antenli Böceği’ (Anoplophora chinensis, A malasiaca) fındığı tehdit etmeye başladı.

BAHÇE KARANİTNAYA ALINDI

Son zamanlarda fındık bahçelerinde sıklıkla görülmeye başlayan dal kurumaları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından araştırılırken, Trabzon Maçka ilçesi Esiroğlu mahallesinde tespit edilen ’Turunçgil Uzun Antenli Böceği’ yayılmaması için zararlının görüldüğü bahçe karantinaya alındı.

"YAYILIRSA ÇOK KÖTÜ OLUR"

Fındığı bekleyen büyük tehlikeye dikkat çeken Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kozoğlu, Trabzon’da görülen ’Turunçgil Uzun Antenli Böceği’ için “Görülen yerlerde Tarım İl Müdürlükleri, Ziraat Odaları ile birlikte çalışma yapıyorlar. Turunçgil zararlısı var ve çok zararlı, aşırı derecede zararlı ve fındığın dalını bile kurutuyor. Eğer bu böcek bölgede yayılırsa çok kötü olur ki zararı külleme hastalığından daha kötü sonuçlar doğurur.” dedi.

Bu yıl külleme hastalığının kendisini geç gösterdiğini kaydeden Kozoğlu, “Turunçgil zararlısı olan böcek çok tehlikeli o da Trabzon’un Maçka ilçesinde görüldü ve Tarım İl Müdürlüğü Karantinaya aldı orayı. Eğer bu yayılırsa dal kurumalarına sebep olur ve büyük zararlara yol açar. Şu an mücadelesi için örnek uygulamaları yapılıyor. Küllenme ise önceden sürgünde başlardı, yaprakta olurdu ama şu an meyvede de var. Bu da ne demek oluyor fındık içini dolduramayabilir, dökülmeler olabilir. İklim koşulları da değişti artık ve hastalığın en fazla sevdiği ortam meydana geldi nemli ve sıcak ortam” şeklinde konuştu.