Konya'nın Selçuklu ilçesinde, dün saat 16.30 sıralarında plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, sanayi sitesi içerisinde iddiaya göre 'drif' yaparak ilerlerken kontrolden çıktı. Otomobil, önündeki motosiklet ile yolda yürüyen bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yere yuvarlandı.

'Drift' yapan otomobilin yayaya ve motosiklete çarpma anı VİDEO

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Motosiklet sürücüsü, kazayı yara almadan atlatarak ayağa kalktı. Yaya ise ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.