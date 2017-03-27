taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

Drone ile insansız teslimat gerçekleşti

Amazon, MARS 2017'de halka açık ilk teslimatını başarıyla tamamladı.

27.03.2017 - 16:45
  1. Haberler
  2. İç Haber

y

Uzun süredir 'Amazon Prime Air' adı altında Drone destekli insansız ulaştıma üzerinde çalışmalarını sürdüren şirket, MARS 2017 konferansında halka açık şekilde ilk teslimatını da gerçekleştirdi. Taşınan objeler yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki güneş kremleriydi.

TESLİMATLAR 30 DAKİKALIK MESAFELERİ KAPSAYACAK

Prime Air' hizmeti hakkında planlarını açıklayan Amazon, teslimatların yalnızca 30 dakikalık mesafede yer alan bölgeleri kapsayacağını belirtti. UPS ve Google ile birlikte birkaç şirketin daha benzer teknoloji üzerinde çalıştığı biliniyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

391
Ali Ağaoğlu BBC'nin Türkiye belgeselinde

Ali Ağaoğlu BBC'nin Türkiye belgeselinde

275
Akbank'ta büyük kriz

Akbank'ta büyük kriz

147
Temel Karamollaoğlu'na 'evet' çıkarsa sorusu

Temel Karamollaoğlu'na 'evet' çıkarsa sorusu

402
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya gözaltına alındı

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya gözaltına alındı

204
Öldürülen 14 terörist helikopterle taşındı

Öldürülen 14 terörist helikopterle taşındı

287
Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM