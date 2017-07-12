Drone ile ormanda uyuşturucu operasyonu

Adana'da jandarmanın drone destekli yaptığı uyuşturucu operasyonunda, ormana ekilmiş 42 bin 327 kök hintkeneviri ile 24 kilo 320 gram esrar ele geçirildi.

AĞAÇLARI KATLETTİLER

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saimbeyli İlçesi'nde uyuşturucu çetesine yönelik gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Dronelerin de kullanıldığı operasyonda ulaşılması çok güç ormanlık alanda ağaçları katlederek, araziyi kenevir tarlası haline getiren çete çökertildi. 6 kişinin gözaltına alındığı baskında 42 bin 327 kök hintkeneviri, 24 kilo 320 gram esrar, 1 glock marka tabanca, 58 mermi ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.















