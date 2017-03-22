taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.594
USD
3,6398
EURO
3,9237
ALTIN
145,95
PETR
50,1200

Drone ile yerleri tespit edilen şüphelilere operasyon

PKK’yı övücü propaganda yapıp, örgüte destek istediği öne sürülen 4 kişinin yeri, jandarma tarafından Drone ile havadan tespit edildi.

22.03.2017 - 12:17
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK’yı övücü propaganda yapan kişilerin olduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Drone ile yerleri tespit edilen şüphelilere operasyon

Yapılan araştırmalar sonucunda akraba olan Ş.G. (29), H.G.(33), A.G. (23) ve F.Ç.’nin Çördük Köyü Çeşmeciler Mevkiinde mangal kömürü imalatı yaptıkları belirlendi.

Drone ile yerleri tespit edilen şüphelilere operasyon

Drone ile havadan yapılan takiple şüphelilerin yerlerini tespit eden ekipler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Bölgede eğitimli köpekler eşliğinde yapılan araştırmada şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı.

Drone ile yerleri tespit edilen şüphelilere operasyon

Kaldıkları ev ve işyerlerinde yapılan aramada ruhsatsız 5 av tüfeği ele geçirilirken yanlarında bulunan 9 cep telefonu, 1 tablete ise incelemek üzere el konuldu. Şüpheliler jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilecek.

Drone ile yerleri tespit edilen şüphelilere operasyon

Drone ile yerleri tespit edilen şüphelilere operasyon

Drone ile yerleri tespit edilen şüphelilere operasyon

Drone ile yerleri tespit edilen şüphelilere operasyon

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın boşandı

Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın boşandı

71
Almanya'dan 15 Temmuz sonrası silah sevkiyatı yasakları

Almanya'dan 15 Temmuz sonrası silah sevkiyatı yasakları

121
Galatasaray Olimpiyat Stadı'na taşınıyor

Galatasaray Olimpiyat Stadı'na taşınıyor

20
Arda Turan: 100 yıllık tarihimizde kaç tane benden var

Arda Turan: 100 yıllık tarihimizde kaç tane benden var

71
FETÖ'cülerin Norveç’e sığınma başvuruları kabul edildi

FETÖ'cülerin Norveç’e sığınma başvuruları kabul edildi

95
367 Sabih: Referandum meşru değil

367 Sabih: Referandum meşru değil

263
Fenerbahçe'den Mesut Özil atağı

Fenerbahçe'den Mesut Özil atağı

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM