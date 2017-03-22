Drone ile yerleri tespit edilen şüphelilere operasyon

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK’yı övücü propaganda yapan kişilerin olduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan araştırmalar sonucunda akraba olan Ş.G. (29), H.G.(33), A.G. (23) ve F.Ç.’nin Çördük Köyü Çeşmeciler Mevkiinde mangal kömürü imalatı yaptıkları belirlendi.

Drone ile havadan yapılan takiple şüphelilerin yerlerini tespit eden ekipler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Bölgede eğitimli köpekler eşliğinde yapılan araştırmada şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı.

Kaldıkları ev ve işyerlerinde yapılan aramada ruhsatsız 5 av tüfeği ele geçirilirken yanlarında bulunan 9 cep telefonu, 1 tablete ise incelemek üzere el konuldu. Şüpheliler jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilecek.













