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Drone'u düşen kişi uçak düştü deyip polisi alarma geçirdi

Adana'da Taşköprü, Seyhan Nehri ve Merkez Sabancı Camii'yi çekmek isterken drone'u düşen kişi ortalığı karıştırdı.

30.01.2017 - 10:01
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Olay Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ulu Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Hatay'ın İskenderun ilçesinden Adana'da tarihi eski kız lisesinde drone eğitimi alan 18 yaşındaki lise öğrencisi Orhan Özdeş, kendi yaptığı drone ile Adana'nın tarihi mekanlarını görüntülemek istedi.

Drone'u düşen kişi uçak düştü deyip polisi alarma geçirdi

Özdeş, eğitimden sonra Seyhan Nehri üzerinde tarihi Taşköprü ve Merkez Sabancı Camii'yi görüntülemek için drone'u havalandırdı.

Bir süre görüntü alan Özdeş, manevra yaptığı sırada drone ağaca çarparak takılı kaldı. Çarpmanın etkisiyle drondaki kamera yere düştü. Özdeş, insansız hava aracını ağaçtan kurtarmak için tırmandı ancak bir türlü onu alamadı.

Drone'u düşen kişi uçak düştü deyip polisi alarma geçirdi

'UÇAK DÜŞTÜ' DEDİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Özdeş, dronu alamayınca 155 polis imdat hattını arayarak, "Benim uçağım kaza yaptı düştü" dedi. Bunun üzerine polis alarma geçerek olay yerine gitti. Geldiğinde uçağın maket olduğunu gören polis derin bir nefes alırken, ağaçta takılı kalan uçak için genci itfaiyeye yönlendirdi.

Drone'u düşen kişi uçak düştü deyip polisi alarma geçirdi

Haber verilen itfaiye ekipleri de ağacın yoldan çok uzak olduğunu, merdivenin yetişmeyeceğini söyleyerek uçağı takılı kaldığı yerden indiremedi. Genç ise defalarca uğraşmasına rağmen uçağı takılı kaldığı ağaçtan bir türlü alamadı.

Özdeş, uçak dronu kendisinin yaptığını, Adana'ya drone kullanım kursuna katılmak için geldiğini, bu sırada Adana'nın tarihi mekanlarını görüntülemek isterken kaza olduğunu, artık yeni bir insansız hava aracı yapmak zorunda kalacağını anlattı.

Drone'u düşen kişi uçak düştü deyip polisi alarma geçirdi

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