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Drone'un getirdiği yüzükle evlenme teklifi etti

Trabzon'da, 27 yaşındaki gazeteci ebe olan sevgilisine drone ile sürpriz evlilik teklifi yaptı.

19.07.2017 - 11:47
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Trabzon'da bir yerel gazetede Haber Müdürlüğü görevi yürüten gazeteci Hakan Şener, 3 yıl önce tanıştığı özel bir sağlık kuruluşunda ebe olarak görev yapan Ülkü Aktürk'e ilginç bir yönetmle evlenme teklifinde bulunmaya karar verdi.

Drone'un getirdiği yüzükle evlenme teklifi etti

YÜZÜĞÜ DRONE'A BAĞLADI

Şener, Aktürk'ü gezme bahanesiyle Akçaabat ilçesindeki turizm merkezi Sera Gölü'ne götürdü. Buradaki bir restorantta oturan genç çiftin sohbeti sırasında Şener, bir arkadaşının yönlendirmesiyle yüksekten kendilerine yaklaşan Drone'a kırmızı iple bağlı olan yüzüğü alıp sevgilisi Aktürk'e evlenme teklif etti.

Tek taş yüzüğü parmağına takan ve evlilik teklifini kabul eden Aktürk'ün yaşadığı mutluluk da görüntülere yansıdı. Birbirlerine sarılan çifti çevredeki vatandaşlar da alkışlayarak kutladı.


Drone'un getirdiği yüzükle evlenme teklifi etti

Drone'un getirdiği yüzükle evlenme teklifi etti

Drone'un getirdiği yüzükle evlenme teklifi etti

Drone'un getirdiği yüzükle evlenme teklifi etti




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