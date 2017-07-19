Drone'un getirdiği yüzükle evlenme teklifi etti

Trabzon'da bir yerel gazetede Haber Müdürlüğü görevi yürüten gazeteci Hakan Şener, 3 yıl önce tanıştığı özel bir sağlık kuruluşunda ebe olarak görev yapan Ülkü Aktürk'e ilginç bir yönetmle evlenme teklifinde bulunmaya karar verdi.

YÜZÜĞÜ DRONE'A BAĞLADI

Şener, Aktürk'ü gezme bahanesiyle Akçaabat ilçesindeki turizm merkezi Sera Gölü'ne götürdü. Buradaki bir restorantta oturan genç çiftin sohbeti sırasında Şener, bir arkadaşının yönlendirmesiyle yüksekten kendilerine yaklaşan Drone'a kırmızı iple bağlı olan yüzüğü alıp sevgilisi Aktürk'e evlenme teklif etti.

Tek taş yüzüğü parmağına takan ve evlilik teklifini kabul eden Aktürk'ün yaşadığı mutluluk da görüntülere yansıdı. Birbirlerine sarılan çifti çevredeki vatandaşlar da alkışlayarak kutladı.

























