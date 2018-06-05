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Drone'un suya düşmesine son anda engel oldu

Pili biten drone suya doğru alçalmaya başladı. Drone'un sahibi ise kendini sulara attı.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 15:34..
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Youtube üzeriden sık sık videolar yayınlayan DaveSvorking, drone ile etrafı görüntülemek istedi, ancak işler istediği gibi gitmedi.

Drone'un suya düşmesine son anda engel oldu

DRONE'UN PİLİ BİTTİ

Havadayken pili biten drone yavaş yavaş alçalmaya başladı. Eğer drone karaya inseydi almak kesinlikle daha kolay olacaktı. Fakat drone parkın devamında bulunan nehri doğru alçaldı.

Suya düşmek üzere olan Drone'u son anda yakaladı İZLE

SON ANDA KURTARDI

Durumu fark eden Dave Svorking, hemen kendini nehre attı ve drone'unu kurtardı. Drone'unu suya düşmeden kurtaran Svorking'in o anlar kameralara yansıdı.

Drone'un suya düşmesine son anda engel oldu

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