Drone'un suya düşmesine son anda engel oldu

Youtube üzeriden sık sık videolar yayınlayan DaveSvorking, drone ile etrafı görüntülemek istedi, ancak işler istediği gibi gitmedi.

DRONE'UN PİLİ BİTTİ

Havadayken pili biten drone yavaş yavaş alçalmaya başladı. Eğer drone karaya inseydi almak kesinlikle daha kolay olacaktı. Fakat drone parkın devamında bulunan nehri doğru alçaldı.

Suya düşmek üzere olan Drone'u son anda yakaladı İZLE



SON ANDA KURTARDI

Durumu fark eden Dave Svorking, hemen kendini nehre attı ve drone'unu kurtardı. Drone'unu suya düşmeden kurtaran Svorking'in o anlar kameralara yansıdı.