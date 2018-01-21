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DSG'ye bağlı grup taraf değiştirdi iddiası

Afrin'de PYD'ye bağlı bir grup, TSK ve ÖSO'nun çevrelediği bir bölgede Türk askerlerine teslim olarak, ÖSO saflarında savaşma kararı aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 21.01.2018 - 14:55..
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Suriye'de harekat alanını genişleten TSK, Zeytin Dalı harekatı kapsamındaki ilerleyişini sürdürüyor. TSK'nın darbe üstüne darbe vurduğu PYD'ye son darbeyi PYD saflarında çatışan Ceyş'ül Suvar vurdu.

DSG'ye bağlı grup taraf değiştirdi iddiası

TARAF DEĞİŞTİRDİLER

Demokratik Suriye Güçleri içindeki büyük gruplardan biri olan Ceyş'ül Suvar'ın Twitter ve Telegram ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarından, grubun taraf değiştirerek Türkiye destekli güçlere dahil olduğu duyuruldu.

Al-Masdar gazetesinde yer alan haberde, Ceyş'ül Suvar grubunun taraf değiştirdiğini duyurulurken YPG ve PYD'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ceyş'ül Suvar'ın Afrin'de DSG'ye bağlı en büyük Arap grup olduğu belirtiliyor..

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