DSÖ: Bilgisayar oyunu oynamak akıl sağlığı sorunu

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) akıl sağlığı departmanı yöneticisi Dr. Shekhar Saxena, DSÖ tarafından Oyun Bozukluğu'nun bilimsel kanıtlara dayanan yeni bir sorun olarak listelenmesi önerisinin kabul edildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) sağlık kuruluşu tarafından yapılan açıklamada da, uluslararası bir hastalık sınıflandırma kılavuzunun en son düzenlemesinde, "Oyun Bozukluğu'nun ayrı bir koşul olarak sınıflandırılmasının sorunu tanımlamak için daha iyi hazırlanmaları adına ülkeler için bir halk sağlığı amacına hizmet edeceği" ifade edildi.

KÜÇÜK BİR KISMI ETKİLENECEK

İngiliz Psikoloji Derneği sözcüsü Dr. Joan Harvey ise, bu yeni tanımlamanın ebeveynler için gereksiz endişelere neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu ve bilgisayar oyuncularının yalnızca küçük bir kısmının bu durumdan etkileneceğini söyledi.