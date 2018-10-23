Dua Lipa'nın şarkısı Aleyna Tilki'den çalıntı iddiası

Aleyna Tilki'nin geçen yıl seslendirdiği ve Youtube'da 370 milyon kez tıklanarak "Türkiye'de en çok izlenen video" rekorunun yeni sahibi olan "O Sen Olsan Bari" şarkısının, Dua Lipa'ya ilham kaynağı olduğu ortaya çıktı.

YENİ ŞARKISINA ÇOK BENZETİLDİ

Britanya'dan doğan, hemen hemen tüm dünyayı sarsan Dua Lipa, müzikleriyle ismini sıkça duyurdu. Arnavut asıllı güzel şarkıcının yeni parçasının çıktığı günlerde, şarkı tanıdık bir sese benzetildi. O benzetilen ses de Aleyna Tilki'den "O Sen Olsan Bari"





İngiliz popçunun Koreli Blackpink grubuyla düet yaptığı '"Kiss and make up" şarkısında O Sen Olsan Bari parçasından esinlendiği öne sürüldü.

Aleyna Tilki hayranlarının gözünden kaçmayan bu detay, sosyal medyaya da damga vurdu.

TİLKİ'DEN DUA LİPA'YA

Aleyna Tilki'nin hayranları ile Dua Lipa'nın hayranları arasında sosyal medya savaşı başladı. Twitter'da Tilki'nin hayranları "Dua Lipa, yeni şarkısında Aleyna'nın 'O Sen Olsan Bari' parçasından esinlendi" yazınca ortalık karıştı.

Aleyna Tilki'nin hayranları Dua Lipa'yı hırsızlıkla suçlarken Aleyna ise önce haberi "Hmm?" notu ile paylaştı.

"DUA LİPA, BİZ SENİ BİLİYORUZ"

Arnavut asıllı şarkıcının hayranları destek mesajları atarken "Dua, biz seni biliyoruz. Takılma" diye tweetler attı. Lipa'nın hayranları, şarkının 2016 yılında hazırlandığını, ancak bu yıl düet ile okunduğunu savundu.

Aleyna Tilki'nin şarkısı daha önce de Ed Sheeran'ın geçen yıla damga vuran parçası 'Shape Of You'dan esinlenildiği iddia edilirken, Tilki'nin yeni şarkısı olan dipsiz kuyunun da çalıntı olduğu iddia edilmişti.