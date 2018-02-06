taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.853
USD
3,7905
EURO
4,6886
ALTIN
163,24
PETR
67,0000

Duayen savaş muhabiri Sami Coşar yaşamını yitirdi

Önceki gün hayatını kaybeden 66 yaşındaki Hüseyin Hami Sami Coşar için, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlenecek.

DHA | 06.02.2018 - 00:28..
  1. Haberler
  2. Medya
Duayen savaş muhabiri Sami Coşar yaşamını yitirdi

Gazeteci-Yazar Ömer Sami Coşar'ın oğlu ve Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanlarından Hüseyin Sami Coşar'ın torunu Hüseyin Hami Sami Coşar, birçok uluslararası basın kuruluşu için savaş muhabirliği yaptı.

KIBRIS'TA RUMLARA ESİR DÜŞTÜ

Kıbrıs Barış Harekatı'nda savaş muhabirliği yaptığı sırada Rum Milli Muhafız gücüne esir düşen Coşar, Türk Haberler Ajansı(THA)'dan sonra Amerikan CBS televizyonu için çalıştı. Aralık 1979'da Afganistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgalini dünya, Hüseyin Hami Sami Coşar'ın Kabil Havalimanı'na atlayan Sovyet Paraşütçüler görüntüleri ile öğrendi.

İRAN'DA DEVRİMİ TAKİP EDERKEN TUTUKLANDI

Sami Coşar, İran İslam Devrimi'ni takip ederken tutuklanıp İran'da yaklaşık iki ay cezaevinde yattı. 1987 yılında Filistin'de patlak veren İntifada hareketini, 1989 yılında Çavuşesku'nun devrildiği Romanya Devrimi'ni Visnews için takip etti.

1991 yılında patlak veren I. Körfez Harekâtı'nda Türkiye'den Katar'a kadar pek çok bölgede sıcak gelişmeleri takip etti. 1993 yılında Visnews'un, Reuters Haber Ajansına devri ile Reuters TV'nin bir süre Türkiye Temsilciliği'ni ve prodüktörlüğünü yaptı.

Hüseyin Hami Sami Coşar evli ve iki çocuk babasıydı.

Duayen savaş muhabiri Sami Coşar yaşamını yitirdi

Duayen savaş muhabiri Sami Coşar yaşamını yitirdi

Duayen savaş muhabiri Sami Coşar yaşamını yitirdi

Duayen savaş muhabiri Sami Coşar yaşamını yitirdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Duayen savaş muhabiri Sami Coşar yaşamını yitirdi

Duayen savaş muhabiri Sami Coşar yaşamını yitirdi

0
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalyan iş insanlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalyan iş insanlarıyla görüştü

5
Tuzla'da elektrik direğine çıkan kişi hayatını kaybetti

Tuzla'da elektrik direğine çıkan kişi hayatını kaybetti

0
Duayen savaş muhabiri Sami Coşar yaşamını yitirdi

Duayen savaş muhabiri Sami Coşar yaşamını yitirdi

0
İstanbul’da 1 milyon liralık sahte parfüm operasyonu

İstanbul’da 1 milyon liralık sahte parfüm operasyonu

0
Rusya'nın İdlib'e yönelik hava saldırıları yoğunlaştı

Rusya'nın İdlib'e yönelik hava saldırıları yoğunlaştı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM