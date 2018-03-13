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Dubai Emiri'nin kızı ailesinden kaçtı

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid el Maktum’un kızı Prenses Latife, üç yıl boyunca hapishanede tutulduğunu ve babasının kendisine işkence yaptığını söyledi.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 09:10..
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Körfez ülkelerinin kirli dosyaları gün yüzüne çıkıyor. Geçtiğimiz gün NYT Suudi Arabistan'da yolsuzluk operasyonları adı altında gözaltındakilere işkence ve suistimalin gerçekleştirildiğini açıklarken, bugün de BAE için benzer bir iddia ortaya atıldı.

İddianın sahibi BAE Devlet Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid el Maktum’un kızı Prenses Latife.

Dubai Emiri'nin kızı ailesinden kaçtı

"BABAMDAN İŞKENCE GÖRDÜM"

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Muhammed bin Raşid el Mektum’un kızı Prenses Latife, üç yıl boyunca babasının kendisini hapsettiğini işkence ve baskı dolu bir yaşam geçirdiğini açıkladı.

33 yaşındaki prense Latife'nin üç yıl boyunca hapishanede acımasız işkencelere maruz bırakıldığını ve bunun bizzat babası tarafından, onun verdiği emirle gerçekleştirildiğini belirtti.

Dubai Emiri'nin kızı ailesinden kaçtı

FRANSIZ AJAN TARAFINDAN KAÇIRILDI

Prenses Latife'nin babasından gördüğü baskı ve zulümden dolayı zor günler geçirdiğini bu sebeple büyük sıkıntılar yaşadığını belirtti. BAE'de yaşamın dışardan görüldüğü gibi olmadığını belirten Latife, özellikle kendileri için hiçbir özgürlüğün bulunmadığını belirtti.

Dubai Emiri'nin kızı ailesinden kaçtı

Prenses, 2000 yılından bu yana hiç yurtdışı seyahatine çıkmadığını belirtti. Kendisine araba kullanma izni verilmediğini söyleyen Prenses Latife, bütün hareketlerinin saatlik dilimler içerisinde gözlem altında tutulduğunu belirtti.

Dubai Emiri'nin kızı ailesinden kaçtı

Bir Fransız ajan tarafından kaçırılarak kurtarıldığını iddia eden Latifa, şimdilerde Güney Hint Okyanusu'nda bir yatta saklandığını söyledi.

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