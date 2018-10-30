Dubai polisinin Rusya’dan aldığı, yerden 5 metre yüksekte saatte 95 kilometre hızla uçan hava aracı hovercraft dronlar, carbon fiber ve yeni bir pille yeniden dizayn edildi.

40 DAKİKA UÇUYOR

Dubai polisinin eğitim uçuşlarına başladığı ’Scorpion’ quadcopter’ (Dört pervaneli akrep) hava aracı hibrit lityum -magnez-nikel pili kullanıyor. Scorpion quadcopter’in hava şartları ve pilotun ağırlığına bağlı olarak 10 ila 25 dakika uçabildiği belirtildi. Uzaktan kumandalı droneların 40 dakika uçabilen modellerinin de olduğu kaydedildi.

Yapımcı firma hava motosikletinin normal otoparklarda park edebildiğini, olduğu yerde kalkabildiğini ve normal bir kapıdan sığabildiğini belirtti.

Dubai polisi hovercraft kullanma eğitimine başladı VİDEO

150 BİN DOLAR

Satıcı firma hava aracının 10 bin dolar peşinatla siparişin yapılmasının ardından 2 ila 6 ayda teslimatının yapıldığını, aracın fiyatının 150 bin dolar olduğunu aktardı.

Birleşmiş Milletler Havacılık İdaresinin şartlarını karşılayan hava aracının, pilot lisansı olmadan kullanılmasının mümkün olduğu ultra-hafif hava aracı olduğunun onaylandığı bildirildi.