Dubai polisi, lüks aracıyla rekorlar kitabına girdi

Dubai polisi, imajını yükseltmek ve halkla arasındaki bariyerleri indirmek için filosunu 2013 yılından itibaren süper otomobillerle doldurmaya başladı.

REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Dubai Polis Teşkilatı'na ait bu süper otomobillerden en önemlisi Bugatti Veyron, dünyanın en hızlı polis arabası olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Dubai polisinin lüks araçları FOTO GALERİ

404 KM HIZA ULAŞIYOR

Maksimum 404 km hıza ulaşan aracın 0-100 km hızlanması ise sadece 2.5 saniye. 16 silindirli motor tam 1000 beygir güç üretiyor.

DAHA ÖNCEKİ REKOR İTALYAN POLİSİNE AİT

Daha önceki rekor ise İtalyan polisine ait olan Lamborghini Gallardo LP560-4 idi ve otomobil 370 km hıza ulaşmıştı.