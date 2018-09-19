Dubai Şeyhi'nin lüks yatı Marmaris'te

Otomotiv, akaryakıt ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren As Majid Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Al Futtaim'e ait süper lüks yat "Radiant" Marmaris Cruise Port Limanı’na yanaştı.

550 BİN LİRALIK YAKIT

Yakıt ikmali yapacağı için yatın çevresinde deniz kirliliğini önlemek için güvenlik tedbirleri alındı.

Lüks yata, 550 bin lira karşılığında 130 bin litre yakıt verildi.

İçinde Al Futtaim, yakınları Hindistan ve İtalyan misafirlerinin bulunduğu belirtilen yata yiyecek ikmali de yapıldı.

KORSAN SALDIRISINA KARŞI TEDBİR

100 metre ilerisindeki bir botu alabora edebilecek yüksek güçlü askeri su topu bulunan yatta, acil durumlarda koltuk fırlatmaya yarayan özel bir güvenlik sistemi de yer alıyor.

Korsan saldırısı ya da acil durumda turbo motorları sayesinde 75 knot hızla gidebilen güvenlik botu da yatta hazır tutuluyor.

Üzerinde helikopter bulunan ve her türlü lüksü barındıran 110 metre uzunluğundaki yatın içinde jakuziler, spor salonu, çalışma odası ve jetskiler yer alıyor.

Mega yat, limanda yürüyüş yapan yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti.

Yatın, akşam saatlerinde Marmaris’ten ayrılarak Yunanistan’ın Rodos Adası'na gideceği öğrenildi.