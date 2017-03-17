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Dubai Şeyhinin yatı Marmaris'te

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 110 metre uzunluğundaki mega motor yatı "Radiant", Marmaris'e demir attı.

17.03.2017 - 20:45
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Birleşik Krallığa bağlı Cayman Adaları bayraklı "Radiant" adlı mega yat, Marmaris'e geldi.

Marinalara sığmadığı için kruvaziyer limanının küçük rıhtımına yanaştırılan yata yakıt ikmali yapıldı.

Dubai Şeyhinin yatı Marmaris'te

640 BİN LİRALIK YAKIT ALDI

110 metrelik "Radiant"ın yakıt tankı, 4 saatte dolduruldu. 200 bin litre mazotun 640 bin liraya mal olduğu öğrenildi.

DOĞU AKDENİZ'E AÇILACAK

Yatta Al Futtaim ya da yakınlarının bulunup bulunmadığı hakkında bilgi verilmezken, dünyanın en büyük yatları listesinde 23. sırada yer alan Radiant'ın, Marmaris'in ardından Doğu Akdeniz'e açılacağı ifade edildi.

Dubai Şeyhinin yatı Marmaris'te

DUBAİ ŞEYHİNİN LÜKS YATI

Korsan saldırısı ya da acil durumda turbo motorları ile 75 knot hızla gidebilen güvenlik botu da yatta hazır tutuluyor.

Her türlü lüksü barındıran yatta, jakuziler, spor salonu, çalışma odası, jetskiler yer alıyor.

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