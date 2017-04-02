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Dubai'de 60 katlı binada yangın çıktı

Dubai'nin merkezinde 60 katlı bir binada yangın çıkmasıyla gökyüzünü dumanlar kapladı.

02.04.2017 - 15:49
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Dubai'nin merkezinde inşaat halindeki 60 katlı bir binada pazar sabahı yangın çıktı.

DUBAİ'Yİ SİYAH DUMANLAR KAPLADI

Günün erken saatlerinde başlayan yangının ardından gökyüzü simsiyah dumanlarla kaplandı. Çok sayıda mağazanın bulunduğu turistik bir bölgede yer alan binanın çevresindeki yollar, yangın sebebiyle kapatıldı.

Dubai'de 60 katlı binada yangın çıktı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Dubai Medya Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı ve soğutma işlemlerinin yapıldığı, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Dubai'de 60 katlı binada yangın çıktı

Dubai'de 60 katlı binada yangın çıktı

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