Dubai'de 60 katlı binada yangın çıktı

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Halit Akçatepe vefat etti

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Erdoğan'a hakaret eden gazeteci serbest

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O Hayat Benim 127. Bölüm 2. Tanıtımı

1 Martta en fazla sivri biberin fiyatı arttı İstanbul'da geçen ay perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 27,08 ile sivri biber oldu.

2 Asyalı yatırımcıların gözdesi Türkiye Çin'den Hindistan'a kadar birçok Asyalı yatırımcı, 2016 yılında 15 Türk şirketine ortak oldu.

3 Mart ayının zam şampiyonu: Sivri biber İstanbul'da geçen ay perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 27,08 ile sivri biber oldu.

4 Erdoğan: Evet diyen de hayır diyen de saygındır Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuşma yapıyor..

5 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Adamlık nedir bilmez MHP lideri Devlet Bahçeli, referandum çalışmaları kapsamında Ordu'ya gitti.

6 Erdoğan'dan İsviçre'deki pankarta sert tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sonuçlarına etki etmek isteyen Avrupa'ya en iyi dersin 16 Nisan'da verileceğini söyledi.