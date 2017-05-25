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Dubai'de ilk robot polis görev başına geçiyor

Dubai'de görev yapacak ilk robot polis emniyet yetkilileri tarafından kamuoyuna tanıtıldı.

25.05.2017 - 09:41
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Dubai'de ilk robot polis görev başına geçiyor

Robot polisler, kentteki alışveriş merkezlerini ve turistik ziyaret yerlerini denetleyecek. Ayrıca insanlar robota suç ihbarında bulunabilecek, ceza ödeyebilecek ve göğsündeki dokunmatik ekran üzerinden bilgi alabilecek.

Dubai'de ilk robot polis görev başına geçiyor

VERİLER YETKİLİLERLE PAYLAŞILACAK

Robot polis tarafından toplanan veriler ulaştırma yetkilileriyle de paylaşılacak.

Hükümet, 2030'a kadar polis gücünün yüzde 25'ini robotlaştırmayı planladığını belirtiyor. Ancak hükümet yetkilileri, robotların insanların yerini almayacağını aktarıyor.

"ROBOTLARI POLİSLERİMİZE TERCİH ETMEYECEĞİZ"

Dubai Emniyeti Akıllı Hizmetler Başkanı Halid El Razuki, "Polis memurlarımızı bu araçla yer değiştirmeyeceğiz" dedi. Razuki şunları ekledi: "Ancak Dubai'de yaşayanların sayısı artıyor. Bu yüzden doğru yerde çalışmaları ve güvenli bir şehri mümkün kılmaları için polis memurlarımızın yerlerini değiştireceğiz. Birçok insan emniyet müdürlüklerini ve müşteri servisini ziyaret ediyor ancak bu araçla, halka 7 gün 24 saat ulaşabiliriz".

Robot şu an için sadece Arapça ve İngilizce iletişim kurabiliyor ancak ileride Rusya, Çince, Fransızca ve İspanyolca'yı da kullanabilir olması hedefleniyor.

Dubai'de ilk robot polis görev başına geçiyor

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