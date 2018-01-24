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Dubai'nin 250 milyon liralık boş çerçevesi

Lüks merakı ile tanıdığımız BAE, yeni bir para harcaması ile gündemde. BAE, Dubai'nin tam göbeğine altından boş bir çerçeve dikti. Çerçevenin maliyetinin 250 milyon lira olduğu belirtildi.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 16:26..
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Dubai'nin 250 milyon liralık boş çerçevesi

Petrol zengini olan Araplar, ülkelerinde yaptıkları gereksiz para harcamaları ile gündeme geliyorlar. Onlardan biri de BAE'de gerçekleşti.

Dubai'nin orta yerine tam 250 milyon TL değerinde boş bir çerçeve dikildi.

Dubai'nin 250 milyon liralık boş çerçevesi

250 MİLYON TÜRK LİRASI!

On yıldır yapım aşamasında olan Dubai Frame isimli boş çerçeve, anlam olarak Dubai’nin özlemlerini ve başarılarını temsil ediyor. Altın rengindeki parlak yapı, 2020 Expo motifleriyle bezenirken, ziyaretçilere açık 93 metrelik cam alt geçitte yürüyüş yapabiliyor.

Dubai'nin 250 milyon liralık boş çerçevesi

Geceleri de aydınlatılan yapı, içerisinde simgesel Burj Khalifa’nın manzarasını içeren geniş bir kent panoraması barındırıyor. Bu 'anlamlı' yapının BAE'ye masrafı ise bir hayli fazla. 50 milyon euro olarak açıklanan Dubai Frame'in Türk lirasındaki olarak değeri tam 250 milyon lira!

Dubai'nin 250 milyon liralık boş çerçevesi

150 metre yüksekliği bulunan Dubai Frame, Dubai siluetinin bir parçası halinde şehirdeki yerini koruyor, geçtiğimiz hafta açıldığı günden bu yana misafirlerini ağırlıyor.

Dubai'nin 250 milyon liralık boş çerçevesi

ARAPLARIN LÜKS TUTKUNLUĞU

Zenginlik içerisinde hayatlarını sürdüren Araplar, daha önce de bu tarz harcamalar ile gündeme gelmişlerdi.

En son Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın 451 milyon dolara Da Vinci'nin Hz. İsa tablosunu aldığı belirtilmişti.

Dubai'nin 250 milyon liralık boş çerçevesi

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