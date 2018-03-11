Devlet Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamada, daha önce zatürre teşhisi koyulan ve tedavi altına alınan Nur Subaşı'nın vefat ettiği ifade edildi.

Açıklamada, birçok ünlü yapıma sesiyle katkı sağlayan ve emekliliğin ardından yönetmenlik yapmaya devam eden Subaşı için 12 Mart'ta Üsküdar Tekel Sahnesinde tören düzenleneceği ifade edildi.



Subaşı'nın cenazesi, aynı gün Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kaldırılacak.

Dublaj sanatçısı Nur Subaşı hayatını kaybetti

NUR SUBAŞI KİMDİR

Türk tiyatro oyuncusu ve seslendirme santçısı Nur Subaşı 1942 yılında doğdu. Ankara Devlet Konservatuarı yüksek bölümünü bitirdi. Önce Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. İstanbul Devlet Tiyatrosu 1979 yılında kuruduğunda ilk tayin olanlardan biri oldu. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra pek çok sinema filminde seslendirme yapmıştır.

Subaşı'nın sesi, Şirinler adlı çizgi filmin girişindeki "iyi bir çocuk olursanız belki Şirinleri bile görebilirsiniz" seslendirmesiyle hafızalara kazınmıştı.