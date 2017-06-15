Duble yolun ortasına oturup 'Ezin ulan' diye bağırdı

Adapazarı-Karasu duble yolu olarak bilinen D-650 Karayolu'nun Erenler Küpçüler Kavşağı mevkiinde dün akşam meydana gelen olayda, ylun Küpçüler Mahallesi mevkiinde yaşayan 52 yaşındaki Hasan D. ev sahibinin kendisini evden çıkardığını iddia ederek isyan etti.

"EZİN ULAN BENİ" DİYE BAĞIRDI

Evinin yakındaki duble yola çıkıp etrafa bağıran Hasan D. daha sonra yolun ortasına oturdu. Araçların saatte ortalama 100-120 kilometre hızla geçtiği yola "Ezin ulan beni" diye bağıran Hasan D. trafiği tehlikeye soktu.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa süre içinde polis ekipleri sevk edildi. Yola duba yerleştirip trafiği tek şeride düşürerek güvenlik önlemi alan polis Hasan D.'yi karakola götürdü.









