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Dudak dolgusu yapan kuaföre 2 yeni dava

Adana'da 4 kişiye dudak dolgusu ve botoks yapan kuaför hakkında, 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2 ayrı dava daha açıldı.

29.07.2017 - 11:52
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Dudak dolgusu yaptığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde çalışan hemşire Merve Keleş (22), Z.U. (30), G.S. (33) ve alnına botoks işlemi gerçekleştirilen G.S'nin eşi C.S'nin (39) şikayeti üzerine Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Soner G. hakkındaki diğer soruşturmalar da tamamlandı.

2 AYRI İDDİANAME

Cumhuriyet savcısı, sanık Soner G. hakkında, mutabakat kapsamında kalan "dolandırıcılık" ve "taksirle yaralama" suçlarıyla ilgili müştekiler Keleş ve Z.U'nun uzlaşmayı kabul etmemesi üzerine 2 ayrı iddianame hazırladı.

Dudak dolgusu yapan kuaföre 2 yeni dava

MAĞDURLAR ŞİKAYETÇİ

Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianameler, değerlendirme sonucunda kabul edilip, görülen diğer dava dosyasıyla birleştirildi. Diğer mağdurların bu suçlardan sanıktan şikayetçi olmaması üzerine onlarla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.

HAPİS CEZASI

Savcı, iddianamede, sanığa "dolandırıcılıktan" 10, "taksirle yaralama" suçundan da 2 yıl olmak üzere 12 yıl hapis cezası verilmesini istedi.

İddianamede, hemşire Keleş'in dudağına yapılan dolgu işleminden bir saat sonra ateşlenmeye başladığı, dudakları ve yüzünün anormal derecede şiştiği, Adli Tıp Kurumundan alınan kati raporda basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı belirtildi.

Dudak dolgusu yapan kuaföre 2 yeni dava

300 LİRAYA DUDAK DOLGUSU

Diğer şikayetçi Z.U'nun ise sanıkla sosyal medya üzerinden tanıştığı bildirilen iddianamede, Soner G'nin kendisini doktor olarak tanıtıp, yurt dışında eğitim aldığı ve estetik konusunda uzmanlığı bulunduğunu belirttiği, kliniğinde tadilat yapıldığını için VIP hizmeti olarak dudak dolgusu ve botoks işlemini ikametinde uygulayabileceğini söylediği aktarıldı. İddianamede, sanığın, Z.U'ya bir arkadaşının evinde 300 lira karşılığında dudak dolgusu yaptığı kaydedildi.

Dudak dolgusundan sonra Z.U'nun da ateşlendiği ve hastanede tedavi gördüğüne dikkati çekilen iddianamelerin değerlendirme bölümlerinde, sanığın kendisini medikal estetik uzmanı olarak tanıtıp hileli hareketlerle müştekilerden haksız menfaat temin ederek dolandırıcılık suçunu işlediği, yaptığı usulsüz dudak dolgularıyla da yaralanmalarına neden olduğu anlatıldı.

Dudak dolgusu yapan kuaföre 2 yeni dava

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hakkında yeni açılan 2 davayla toplam 17 yıla kadar hapis cezası istenen sanık, iddianamelerde yer alan savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

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