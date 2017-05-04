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Dudak faciasında bir mağdur daha ortaya çıktı

Dudak silikonu yaptırarak enfeksiyon kapan tek kişi, Hemşire Merve Keleş değil.

04.05.2017 - 14:08
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Adana’da internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan kuaför Soner G.’ye dudak silikonu yaptıran tek kişinin hemşire Merve Keleş olmadığı ortaya çıktı.

Dudak faciasında bir mağdur daha ortaya çıktı

DUDAKLARINI KAYBETMEMEK İÇİN TEDAVİ GÖRÜYOR

Habertürk Gazetesi'nden Soner Özcan'ın haberine göre ‘estetik’ kurbanı hemşire Merve Keleş’in şikâyetçi olduğu Soner G.’ye 20 gün önce 1000 TL karşılığında silikon dolgu yaptırdığını belirten 30 yaşındaki Z.U. da dudaklarını kaybetmemek için tedavi görüyor.

Dudak faciasında bir mağdur daha ortaya çıktı

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Merve Keleş’in başına gelenlerin duyulmasının ardından Z.U. da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Merve hemşireye ulaşan 3 kişi daha, Soner G.’nin kendilerine de estetik operasyon yaptığını ve mağdur olduklarını ifade etti.

Dudak faciasında bir mağdur daha ortaya çıktı

KENDİNİ DOKTOR OLARAK TANITTI

Adana’da yaşayan ev kadını Z.U.’nun başına gelenleri Habertürk’e anlatan ablası A.U., şunları söyledi:

“Kardeşimin bir arkadaşı kalçasına ve göğsüne silikon dolgu yaptıracaktı. İnternetten Soner G.’yi bulmuş. İnstagram’da ‘Medical Estetik Uzmanı’ diye sayfası varmış. Telefonda konuşmuşlar. Adam kardeşime ve arkadaşına kendini doktor olarak tanıtıp 3 yıl bu işin eğitimini gördüğünü söylemiş. Onlara da kliniğinin tadilatta olduğunu, isterlerse evde uygulayabileceğini anlatmış. Kardeşimin arkadaşının evinde buluşmuşlar.”

1 SAAT SONRA ALERJİK REAKSİYON

Soner G.’nin kardeşinden 100 TL aldığını dile getiren A.U., şöyle devam etti: “İşlemi o gün hemen evde yapmış. Silikonu enjekte ettikten 1 saat sonra alerjik reaksiyon oluşmuş. Dudakları Merve hemşireninki gibi şişince nedenini sormuş. Soner G. de ‘Enfeksiyon kapmışsın’ demiş.

Bir süre enfeksiyon tedavisi gördü. Sonradan alerjik reaksiyon oluştuğu ortaya çıktı. Soner G. dudağa ne enjekte edildiğini bize söylemiyor. Doktorlar maddenin tespit edilmesi için parça alıp biyopsi yaptı. Sonuçlar 2-3 gün sonra belli olacak. Ona göre tedavi yürütülecek. Ama doktorların söylediğine göre en iyi ihtimalle kalıcı iz olacağı. Tedavinin 3 yıl süreceğini söylüyorlar.”

MARKETE BİLE PEÇE İLE GİDİYOR

20 gündür dışarı çıkamayan, markete bile peçeyle gidip gelen Z.U., Merve hemşirenin başına gelenleri duyunca savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.

Dudak faciasında bir mağdur daha ortaya çıktı

"SİZE HESAP VERMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Cumhuriyet Polis Merkezi’nde ifadesi alınan kuaför Soner G. ise konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemediğini söyledi. Kendini savunmaya devam eden Soner G., “Size hesap vermek zorunda değilim. Olay zaten yargıya intikal etti, ifademi verdim. Adam öldürmedim, hırsızlık yapmadım. Utanacağım, pişman olacağım bir şey yok.” diye konuştu.

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