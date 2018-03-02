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Dudak uçuklatan fiyatıyla Volkswagen Touareg

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in servet değerindeki yeni Touareg modeline dair ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Haber Merkezi | 02.03.2018 - 16:42..
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Dudak uçuklatan fiyatıyla Volkswagen Touareg

Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Cenevre Otomobil Fuarı öncesi birbiri ardına yeni modellerine dair görüntüler veren Volkswagen, son olarak Touareg'i otomobilseverlere sundu.

İhtişamlı duruşu ve bir önceki nesline göre keskin hatlarıyla dikkat çeken yeni Touareg, markanın yeni tüm yeni modelleriyle benzerlikler taşıyor.

Dudak uçuklatan fiyatıyla Volkswagen Touareg

KOKPİTTE DEV EKRAN

Analog düğmelerden her yeni modelde biraz daha uzaklaşan Volkswagen, yeni Touareg'de de bu akımı bir tık daha ileriye taşıyor. 15" boyutundaki multimedya eğlence sistemi, neredeyse aracın ön konsolunu kaplıyor. Araç ve donanımlarıyla ilgili neredeyse tüm kontroller bu ekran üzerinden yönetilebilir hale getirildi. Volkswagen bu sisteme "Innovision Cockpit" adını veriyor.

Dudak uçuklatan fiyatıyla Volkswagen Touareg

DÖRT TEKER YÖNLEDİRME SİSTEMİ

Daha önce de tanıttığımız dört teker yönlendirme sistemi, yeni Touareg'de de standart olarak geliyor. Arka tekerleklerin belirli bir açıyla dönmesini sağlayan bu sistem, aracın manevra kabiliyetini artırmakla birlikte yol tutuşunu da güçlendiriyor. Bu sistemle birlikte lüks SUV Touareg, neredeyse bir Golf ve Polo kadar ince manevra kabiliyetine sahip olacak.

Dudak uçuklatan fiyatıyla Volkswagen Touareg

MOTORA KÜÇÜK DOKUNUŞLAR

Yeni Touareg, bir önceki nesline göre hemen hemen aynı motor seçenekleri ile piyasaya çıkacak. 3,0 litre standart motorla yeni sahiplerine kavuşacak olan lüks SUV, 8 ileri otomatik şanzımanda da küçük iyileştirmelerle performansını bir adım ileriye taşıyacak.

Dudak uçuklatan fiyatıyla Volkswagen Touareg

TÜRKİYE SATIŞ FİYATI SERVET DEĞERİNDE

Volkswagen yetkilileri henüz fiyat konusunda bir ipucu vermedi. Ancak otomobil otoritelerinin yeni Touareg için beklediği fiyatı vergiler dahil Türk lirasına çevirdiğimizde, 700-750 bin lira arası bir başlangıç fiyatından bahsetmemiz mümkün. SUV piyasasında üst basamaklarda yer alan bu fiyat aralığının, Touareg'in Türkiye satış rakamlarını nasıl etkileyeceğini bekleyip göreceğiz.

Dudak uçuklatan fiyatıyla Volkswagen Touareg

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