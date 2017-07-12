Düden Şelalesi susuz kaldı

Antalya'da Döşemealtı İlçesi'ndeki Kırkgöz ve Pınarbaşı olmak üzere iki büyük kaynağın sularıyla oluşan ve her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Antalya'nın dünyaca ünlü doğa harikalarından Düden Şelalesi'ne yaklaşık bir haftadır su verilmiyor.

TARIM ARAZİLERİ SULANIYOR

Bu yıl yağışların da az olmasının olumsuz etkilediği su kaynaklarının bulunduğu Döşemealtı'ndaki tarım arazilerinin sulanması nedeniyle suyu kesilen Düden Şelalesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, karşılaştıkları manzarayla büyük şaşkınlık yaşıyor.

BİLGİLENDİRME YAZISI ASILDI

Düden Şelalesi'nin içindeki su kaynağının oluşturduğu nehir ise akışına devam ediyor. Şelalenin girişine 'Tarım alanlarının sulanması nedeniyle Düden Şelalesi'nde su akışı yoktur' şeklinde bilgilendirme yazısı asıldı.

DENİZE DÖKÜLEN ŞELALENİN SUYU %50 AZALDI

Şelaleye gelen suyun DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından kesilmesi, Lara'da falezlerden denize dökülen Düden Şelalesi'ni etkiledi. Sadece nehir suyuyla beslenebilen bu şelalede ise Yukarı Düden'deki su kesintisi nedeniyle yüzde 50'ye yakın oranda su kaybı oluştu. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait olan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ANSET şirketi tarafından işletilen Düden Şelalesi'nde yaşanan su sıkıntısı, Büyükşehir Belediyesi ASAT şirketi tarafından şelale içindeki su kaynağından pompalarla uygulanacak devirdaim sistemiyle çözülmeye çalışılıyor.

SU SULAMA KOOPERATİFLERİNE VERİLİYOR

ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, şelaleyi besleyen Kırkgöz su kaynağındaki suyun Döşemealtı ve Kömürcüler sulama kooperatifleri, bölgedeki tarım arazileri ile elektrik santraline çekildiği ve bu yüzden şelaleye verilemediğini söyledi.

POMPA SİSTEMİ UYGULANACAK

Şelaledeki su sorununu çözmeye yönelik pompa sistemi uygulanacağını anlatan Doğanoğlu, “ASAT şimdi orada su pompaları oluşturacak. Çünkü Düden Şelalesi içindeki çayın olduğu alanda da bir su kaynağı var. Biz de o kaynaktan suyu alıp pompalarla devirdaim şeklinde şelaleden suyu tekrar akıtacağız. Ama ne zamanki DSİ kapakları açıp bize suyu verir o zaman Düden Şelalesi'nde yine eski gibi su akacak. Yaklaşık 10 gündür üzerinde çalışma yapılıyor, yeniden elektrik abonesi olduk, satın almalar tamamlandı, bu pompalar yapılıp kendi suyunu Düden Şelalesi kendi içinde çözmeye çalışacak. Ta ki DSİ Düden Şelalesi'ne suyu salıncaya kadar." dedi.









