taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.759
USD
3,6109
EURO
4,1366
ALTIN
141,55
PETR
48,2300

Düden Şelalesi susuz kaldı

Antalya'nın doğa harikalarından Kepez İlçesi sınırlarındaki Düden Şelalesi'nun suyu, tarım alanlarındaki sulama ve HES nedeniyle kesildi.

12.07.2017 - 12:40
  1. Haberler
  2. İç Haber

Antalya'da Döşemealtı İlçesi'ndeki Kırkgöz ve Pınarbaşı olmak üzere iki büyük kaynağın sularıyla oluşan ve her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Antalya'nın dünyaca ünlü doğa harikalarından Düden Şelalesi'ne yaklaşık bir haftadır su verilmiyor.

Düden Şelalesi susuz kaldı

TARIM ARAZİLERİ SULANIYOR

Bu yıl yağışların da az olmasının olumsuz etkilediği su kaynaklarının bulunduğu Döşemealtı'ndaki tarım arazilerinin sulanması nedeniyle suyu kesilen Düden Şelalesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, karşılaştıkları manzarayla büyük şaşkınlık yaşıyor.

Düden Şelalesi susuz kaldı

BİLGİLENDİRME YAZISI ASILDI

Düden Şelalesi'nin içindeki su kaynağının oluşturduğu nehir ise akışına devam ediyor. Şelalenin girişine 'Tarım alanlarının sulanması nedeniyle Düden Şelalesi'nde su akışı yoktur' şeklinde bilgilendirme yazısı asıldı.

Düden Şelalesi susuz kaldı

DENİZE DÖKÜLEN ŞELALENİN SUYU %50 AZALDI

Şelaleye gelen suyun DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından kesilmesi, Lara'da falezlerden denize dökülen Düden Şelalesi'ni etkiledi. Sadece nehir suyuyla beslenebilen bu şelalede ise Yukarı Düden'deki su kesintisi nedeniyle yüzde 50'ye yakın oranda su kaybı oluştu. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait olan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ANSET şirketi tarafından işletilen Düden Şelalesi'nde yaşanan su sıkıntısı, Büyükşehir Belediyesi ASAT şirketi tarafından şelale içindeki su kaynağından pompalarla uygulanacak devirdaim sistemiyle çözülmeye çalışılıyor.

Düden Şelalesi susuz kaldı

SU SULAMA KOOPERATİFLERİNE VERİLİYOR

ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, şelaleyi besleyen Kırkgöz su kaynağındaki suyun Döşemealtı ve Kömürcüler sulama kooperatifleri, bölgedeki tarım arazileri ile elektrik santraline çekildiği ve bu yüzden şelaleye verilemediğini söyledi.

Düden Şelalesi susuz kaldı

POMPA SİSTEMİ UYGULANACAK

Şelaledeki su sorununu çözmeye yönelik pompa sistemi uygulanacağını anlatan Doğanoğlu, “ASAT şimdi orada su pompaları oluşturacak. Çünkü Düden Şelalesi içindeki çayın olduğu alanda da bir su kaynağı var. Biz de o kaynaktan suyu alıp pompalarla devirdaim şeklinde şelaleden suyu tekrar akıtacağız. Ama ne zamanki DSİ kapakları açıp bize suyu verir o zaman Düden Şelalesi'nde yine eski gibi su akacak. Yaklaşık 10 gündür üzerinde çalışma yapılıyor, yeniden elektrik abonesi olduk, satın almalar tamamlandı, bu pompalar yapılıp kendi suyunu Düden Şelalesi kendi içinde çözmeye çalışacak. Ta ki DSİ Düden Şelalesi'ne suyu salıncaya kadar." dedi.

Düden Şelalesi susuz kaldı

Düden Şelalesi susuz kaldı

Düden Şelalesi susuz kaldı

Düden Şelalesi susuz kaldı

İlginizi Çekebilir
Suriyeli mülteci Bodrum'dan yüzerek Kos'a geçmeye çalıştı
Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan Suriyeli Murkabi Lelamai, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Bingöl'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bingöl'de silahlı İHA'yla 3 teröristi etkisiz hale getirdi.
Bebeğini denize atan kadın hakim karşısına çıktı
40 günlük kız bebeğini denize attığını söyledikten sonra bebeğin babası Mustafa T., ile tutuklanan Fatma K.'nın yargılanmasına başlandı.
Suntaları denize dökülen gemiye para cezası verildi
Roda Limanında yüklediği suntaları Gemlik'te denize dökülen Moldova bayraklı NS Sprit gemisine, 64 bin 500 lira para cezası kesildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

215
Seda Sayan: Aşk defterini kapattım

Seda Sayan: Aşk defterini kapattım

81
Konya'da DEAŞ'ın hücre evine baskın

Konya'da DEAŞ'ın hücre evine baskın

61
Katarlı çiftçilerin Suudi Arabistan'daki develeri telef oldu

Katarlı çiftçilerin Suudi Arabistan'daki develeri telef oldu

126
Cengiz Ünder Roma'ya gidiyor

Cengiz Ünder Roma'ya gidiyor

21
Talisca: Allah yar ve yardımcımız olsun

Talisca: Allah yar ve yardımcımız olsun

37
Yılmaz Özdil muhalif yazarı işe alan Sözcü'ye kızdı

Yılmaz Özdil muhalif yazarı işe alan Sözcü'ye kızdı

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM