Düdüklü tencere hastanelik etti

Palandöken ilçesinde restoran işleten 2 çocuk annesi Şeminur Erzurum, 3 gün önce patates pişirdiği düdüklü tencereyi suya tutup havasının boşalmasını bekledi.

TENCERE YÜZÜNDE PATLADI

İçerdeki havanın tamamen boşaldığını düşünen Erzurum, ardından tencerenin kapağını açtı.Tenceredeki tamamen boşalmayan havanın basınçla dışarı çıkması sonucu Erzurum'un yüzünün büyük bölümünde ikinci, vücudunun bir kısmında da birinci derece yanıklar oluştu.

HAVANIN TAMAMEN BOŞALDIĞINI SANDIM

Halen tedavisi süren Şeminur Erzurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah iş yerine gittikten sonra patates haşlamak için düdüklü tencere kullandığını anlattı.

Erzurum, "Tencerede yemeğin piştiğini zannedince düdüklüyü ateşin üzerinden alıp suya tuttum. Düdüklünün içindeki havanın da tamamen boşaldığını sandım. Tencereyi açarken biraz zorlandığım için önce açamadım, sonra açmaya çalıştığımda tencere bomba gibi patladı. Fırlayan kapağı elimle ittim, eğer itmeseydim çok daha ciddi şekilde yanacaktım." diye konuştu.