Dudullu- Bostancı Metro Hattı Tünel projesi hayat geçiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Dudullu-Bostancı Metro Hattı Tünel Buluşma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldiği günden bu yana İstanbul'da yavaş işleyen projeleri hızlandırmasıyla öne çıkan Uysal, metro projelerini hızlandırmak istediğini ve bu yönde adım attığını açıkladı.

"HEDEFİMİZ METROLARI ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPMAK"

Belediye Başkanı Uysal, "Malumunuz göreve geldikten sonra 6 metro ihalesini iptal ettik. İptalden sonra 'devam etti, etmedi' tartışması yapıldı. Bugün konusu değil ama siz sormadan ifade edeyim. Hedefimiz metroları çok hızlı bir şekilde yapmak ve İstanbul'un ulaşım sorunlarını çözmektir." dedi.

"ZAMANINDA BİTİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

2023 yılına kadar İstanbul'da 1000 kilometre uzunluğundaki metro hedeflerini gerçekleştirme amacında olduklarını vurgulayan Uysal, "Böyle olmasına rağmen biz göreve gelmeden ihalesi yapılmış 6 metro hattını ne oldu da iptal ettik? İstanbul'da metro inşaatlarımız 5-6 yıldan önce bitmiyor. Biz de metrolarımızın çok hızlı bitmesini istiyoruz. Şu anda burayı yapan firmamızdan biri, o iptal edilen 6 metro ihaleden bir tanesi olan Kirazlı-Halkalı bölümünü alan firmamız. Firmaları davet ettik ve 'Biz metro inşaatlarının çok hızlı şekilde bitirilmesini istiyoruz' dedik. Firmalar, 'Sözleşmelerimiz var. Zaten yapıyoruz' dediler. Bunun üzerine iptal ettik. Hepsi geldi. Ve bizden neler istediğimizi sordular. Biz de onlara, 'Zamanında bitmesini istiyoruz' dedik. Dünyada metrolar ortalama 3-4 yılda biterken bizde niye 7-8 yılda bitiyor. Biz niye hep üst limitlerde dolaşıyoruz." dedi.

"6 METRO HATTINDA 4 TANESİYLE EK PROTOKOL YAPARAK DEVAM EDECEĞİZ"

Ayrıca Uysal, "Kamulaştırma ve Anıtlar kurullarındaki izinler firmaların işi değil. Belediyelerin işi. Firmalara 'Belediye olarak biz işimizi yapalım, müteahhit firma olarak da siz işinizi yapın' dedik. Firma yetkilileri 'Bundan memnuniyet duyacaklarını söylediler'. Baktığımız zaman doğru bir şekilde iletişim kurulduğunda ve işler yapıldığında ve planlama olduğunda işler hızlandırılıyor. Onun için Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı'nın inşaat kısmını zamanda bitirilirse 2018 yılının sonu 2019'un başında bitmiş olacak. Bunun taahhüdünü aldık ve ek protokol yapıyoruz. Şu anda devam eden Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Hattı'nda hızlı bitirme yine öncesinde açılışını yaptığımız Üsküdar-Ümraniye Hattı'ndan sonra Çekmeköy kısmının hızlı bitirilmesi konusunda anlaşmalara vardık. Yani iptal edilen 6 metro hattından 4 tanesiyle ek protokol yaparak devam kararı aldık. Diğer ikisiyle de yani Halkalı-Bahçeşehir Metro Hattı'nda bir güzergah değişikliğiyle yeni usule göre gelir getirici proje çalışması yapıyoruz. En az iki ay içerisinde şekillendireceğiz. Aynı şekilde Pendik-Tuzla Metro Hattı'nda da yine küçük bir güzergah değişikliğiyle onu da yapımcı firmayla mutabık kalırsak aynı ihale üzerinden devam edeceğiz." diye konuştu.





HEDEF 2023

Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, gerekli hızlandırmayı yapacaklarını ve metroların çok süratli bir şekilde İstanbulluların hizmetine sunulmasını hedeflediklerini vurgulayarak, "Yeni güzergahlarla ilgili 2018 yılına kadar en az üç hatta ihale yapılmasını planlıyoruz. Bütün ihalelerin yapılarak 2023 yılında İstanbul'da metro uzunluğunu 1000 kilometreye çıkarmayı istiyoruz. Tabii, daha önce yapılan planlar ve güzergahlarda değişiklikler olabilir. Ama öncesinde yapılan çalışmalarda İstanbul'da 1027 kilometre uzunluğundaki metro tamamlandığında şehir ulaşım sorunu çözülecek diye bir çalışma yapılmış. Yenilerle birlikte 1100 veya daha fazla olur. Ama 2023 yılında İstanbul'u, dünyanın en uzun metro hattına sahip şehri konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Metro, İstanbul için çok önemli. Onun ulaşım sorunun çözümünde raylı sistemi önemli diyoruz. Onun için ulaşım birinci önceliğimiz olmaya devam edecek." dedi.