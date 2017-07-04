Dudullu-Bostancı Metrosu 2019'da açılacak

Dudullu - Bostancı (Kadıköy – Ataşehir – Ümraniye İlçeleri) Metro Hattı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
14 kilometre uzunluğundaki hat 13 istasyondan meydana gelecek. Hat, saatte bir yönde 70 bin kişi taşıma kapasitesinde olacak.
2019'DA HİZMETE AÇILACAK
Modoko’dan Eminönü’ne 28 dakikada, İçerenköy’den Taksim’e 35 dakikada, Kayışdağı’ndan Kadıköy’e 19 dakikada ve Parseller Mahallesi’nden Bostancı’ya da 21 dakikada kesintisiz ulaşım sağlanabilecek. Hat 2019'da hizmete sunulacak.
PROJE KAPSAMINDA BULUNAN İSTASYONLAR
1. Bostancı İstasyonu
2. Emin Ali Paşa İstasyonu
3. Ayşe Kadın İstasyonu
4. Kozyatağı İstasyonu
5. Küçükbakkalköy İstasyonu
6. İçerenköy İstasyonu
7. Kayışdağı İstasyonu
8. Türk-İş Blokları İstasyonu
9. İmes İstasyonu
10. Modoko- Keyap İstasyonu
11. Dudullu İstasyonu
12. Yukarı Dudullu İstasyonu
13. Depo İstasyonu